Cómo ver el Al-Hussein SC contra el Al Shorta con una VPN

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Previa del partido

AFC Champions League Two - Jornada 4 3 nov 2026 - 11:00

El Al-Hussein SC recibe al Al Shorta en la Liga de Campeones 2 de la AFC. Ambos equipos vuelven a la competición continental tras sus compromisos ligueros del fin de semana.

Los dos clubes ya se conocen en esta edición de la competición. Empataron 1-1 en el partido de ida hace apenas unos días, por lo que este nuevo enfrentamiento tiene mucho peso en la lucha por avanzar en el Grupo D.

El Al-Hussein llega a este encuentro en un momento aceptable en la competición doméstica. Venció al Al-Faisaly el 31 de octubre y ha demostrado que sabe sacar resultados cuando lo necesita, aunque su trayectoria en la AFC ha alternado victorias y empates.

El Al Shorta afronta el partido como líder del grupo, y su rendimiento tanto en la Premier League iraquí como en la Liga de Campeones 2 de la AFC refleja el buen momento que atraviesa. Una victoria sobre el Al Zawraa y una sólida actuación a domicilio ante el East Bengal FC respaldan su nivel en la competición continental.

Con la clasificación ajustada y ambos equipos sabiendo exactamente qué puede ofrecer el rival tras su reciente empate, este encuentro se presenta como un duelo muy igualado.

Sigue leyendo para saber todo lo que necesitas sobre cómo ver en directo el Al-Hussein SC contra el Al Shorta.

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