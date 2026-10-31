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Segunda Division
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Estadio Alfonso Murube
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Ve en directo el AD Ceuta FC vs. Sporting de Gijón hoy: ¿Quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

AD Ceuta FC vs Gijon
AD Ceuta FC
Gijon
Segunda Division

Todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el partido de Segunda División entre la AD Ceuta FC y el Sporting de Gijón.

Cómo ver el AD Ceuta FC contra el Sporting de Gijón con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

EspañaDAZN
MéxicoSky Sports
República DominicanaSky Sports Norte
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  • Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido (consulta nuestra tabla de cobertura internacional más arriba).
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  • Inicia sesión y encuentra la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en la plataforma oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

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Segunda Division - Jornada 12
Estadio Alfonso Murube

El AD Ceuta FC recibe al Sporting de Gijón en el estadio Alfonso Murube en un partido de Segunda División de gran importancia para ambos extremos de la tabla.

El Ceuta llega en un mal momento liguero, tras perder tres de sus últimos cuatro partidos de Segunda División. El equipo de Jose Juan Romero necesita poner fin a una racha que lo ha dejado inmerso en la lucha por evitar el descenso.

El Sporting de Gijón afronta el partido con bastante más confianza. El equipo de Nicolas Larcamon ha ganado tres de sus últimos cuatro encuentros de liga y llega en mejor forma.

Ambos clubes disputaron partidos de Copa del Rey entre semana: el Ceuta venció al Poblense y el Sporting de Gijón se impuso al Guijuelo. El poco tiempo de recuperación añade una exigencia física a un encuentro que ya se presenta muy disputado.

Los enfrentamientos entre ambos equipos son pocos, pero han dejado un balance claro. El Sporting de Gijón ganó los dos anteriores y el Ceuta tendrá que ofrecer algo distinto esta vez.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo y dónde ver este partido de Segunda División.

Noticias de los equipos y plantillas

AD Ceuta FC contra Gijon alineaciones probables

Manager

  • J. Romero

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