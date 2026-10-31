Cómo ver el AD Ceuta FC contra el Sporting de Gijón con una VPN

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Previa del partido

Segunda Division - Jornada 12 1 nov 2026 - 10:15 Estadio Alfonso Murube

El AD Ceuta FC recibe al Sporting de Gijón en el estadio Alfonso Murube en un partido de Segunda División de gran importancia para ambos extremos de la tabla.

El Ceuta llega en un mal momento liguero, tras perder tres de sus últimos cuatro partidos de Segunda División. El equipo de Jose Juan Romero necesita poner fin a una racha que lo ha dejado inmerso en la lucha por evitar el descenso.

El Sporting de Gijón afronta el partido con bastante más confianza. El equipo de Nicolas Larcamon ha ganado tres de sus últimos cuatro encuentros de liga y llega en mejor forma.

Ambos clubes disputaron partidos de Copa del Rey entre semana: el Ceuta venció al Poblense y el Sporting de Gijón se impuso al Guijuelo. El poco tiempo de recuperación añade una exigencia física a un encuentro que ya se presenta muy disputado.

Los enfrentamientos entre ambos equipos son pocos, pero han dejado un balance claro. El Sporting de Gijón ganó los dos anteriores y el Ceuta tendrá que ofrecer algo distinto esta vez.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo y dónde ver este partido de Segunda División.

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