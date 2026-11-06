Cómo ver el Tigres vs. Cruz Azul con una VPN

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Previa del partido

Liga MX - Jornada 16 7 nov 2026 - 20:00 Estadio Universitario/El Volcan

Tigres recibe a Cruz Azul en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza en un partido del Apertura de la Liga MX con mucho en juego en ambos extremos de la tabla.

El equipo de Guido Pizarro ocupa el 15.º puesto en la clasificación del Apertura y necesita desesperadamente un buen resultado en El Volcán. Su trayectoria reciente ha sido mala y la victoria en casa está lejos de estar garantizada ante un Cruz Azul que ha sido uno de los equipos en mejor forma de la liga.

El Cruz Azul de Joel Huiqui llega tras ganar cuatro de sus últimos cinco partidos de Liga MX. Goleó 5-0 al FC Juárez, ganó en Pachuca y, más recientemente, venció 2-1 al León para consolidarse en la tercera posición.

Tigres, en cambio, solo ha logrado una victoria en sus últimos cinco partidos. Tras empatar dos encuentros consecutivos ante el Club Universidad Nacional y el CD Guadalajara, perdió 3-0 frente al Pachuca en su partido más reciente.

La diferencia en el estado de forma de ambos equipos es marcada. Cruz Azul viajará a Nuevo León con auténtica confianza, mientras que Tigres debe encontrar la manera de frenar una caída que lo ha dejado en la zona baja de la tabla.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver en directo el Tigres vs. Cruz Azul.

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