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Primera División
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Estadio Martinez Valero
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Ve el Elche-Real Betis en directo hoy: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Elche vs Real Betis
Elche
Real Betis
Primera División

Todo lo que necesitas saber para ver en directo el Elche-Real Betis de LaLiga de hoy.

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Previa del partido

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Primera División - Jornada 12
Estadio Martinez Valero

El Elche recibe al Real Betis en el estadio Martínez Valero, en Elche, en un partido de LaLiga que enfrenta a un equipo que lucha por escalar puestos con uno de los aspirantes españoles a competir en Europa que atraviesa un mejor momento.

El Elche ocupa el 17.º puesto en LaLiga y necesita puntos con urgencia después de una racha de resultados dispares. El equipo de Martin Anselmi venció al Rayo Vallecano por 3-0 a domicilio y logró una victoria en la Copa del Rey ante el UD Pinatar, pero la derrota en casa por 1-0 frente al Valencia el 1 de noviembre le obliga a mirar hacia abajo en la clasificación.

El Real Betis llega a Elche en cuarta posición, impulsado por su buena trayectoria en la Champions League. El equipo de Manuel Pellegrini derrotó al Feyenoord por 1-0 en Europa el mes pasado y después se impuso por 2-1 al Málaga en LaLiga, aunque cayó por 2-1 ante el Borussia Dortmund en la Champions League el 4 de noviembre.

El Betis puede hacer daño a sus rivales de distintas maneras. Isco y Rodrigo Riquelme aportan creatividad en el centro del campo, mientras que Abdessamad Ezzalzouli ofrece una amenaza constante por la banda. Su defensa ha sido puesta a prueba al máximo nivel en Europa y, en líneas generales, ha resistido.

Para el Elche, es una oportunidad de dar la sorpresa ante un equipo que no siempre ha sido regular lejos del estadio Benito Villamarín. Anselmi confiará en sus delanteros, con Fer Nino y Lucas Cepeda como principales referencias ante una defensa de cuatro del Betis que encajó cinco goles frente al Barcelona en octubre.

El Betis llega sin Facundo Bernal por sanción y con varios jugadores lesionados pendientes de evolución, mientras que al Elche también le faltan varios futbolistas importantes. Ambos equipos afrontan bajas que podrían condicionar el desarrollo del partido.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para ver en directo el Elche-Real Betis, incluidos el canal de televisión, las opciones de streaming y la hora de inicio.

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Noticias de los equipos y plantillas

Elche contra Real Betis alineaciones probables

4-2-3-1
Elche crest
Elche
ELC
Formación
Real Betis crest
Real Betis
BET
4-2-3-1
M. DituroM. DituroF. RedondoF. RedondoB. SangareB. SangareV. ChustV. Chustteam-logoR. RevivoF. BuonanotteF. BuonanotteJ. MorcilloJ. MorcilloL. CepedaL. CepedaG. ValeraG. ValeraG. VillarG. VillarF. NinoF. NinoA. VallesA. VallesFrancisco GarcíaFrancisco GarcíaHéctor BellerínHéctor BellerínNatanNatanM. BartraM. BartraP. FornalsP. FornalsAntonyAntonyM. RocaM. RocaIscoIscoA. EzzalzouliA. EzzalzouliT. ParrottT. Parrott
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Real Betis
BET
4-2-3-1
Elche

Once inicial

Real Betis

Manager

  • M. Anselmi
  • M. Pellegrini

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