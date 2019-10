Vázquez: "No podemos enfrentar un partido pensando en hacer el gol de visitante"

El técnico de Motagua se enfoca en los primeros 90 minutos de la semifinal ante Alianza y no cree indispensable convertir para salir bien parado.

Motagua no llega del modo ideal a afrontar la primera semifinal de la Liga Concacaf contra Alianza en El Salvador, ya que sufrió un duro tropiezo ante Vida en el Apertura 2019 de Honduras, que lo relegó en la persecución al líder Marathón.

De todas maneras, su entrenador, Diego Vázquez, confía en dar vuelta la página y enfocarse en el equipo que fuera mejor subcampeón de la campaña 2018/19 del fútbol salvadoreño.

"Observamos sus partidos, pero tenemos más tiempo para seguir analizándolos. Tiene buenos jugadores, con buen pie, le ganó bien a San Carlos en el Cuscatlán y perdieron contra Real ", destacó el técnico del Ciclón Azul.

Por otra parte, el argentino se refirió a la importancia del tanto fuera de casa y le bajó el tono: "Eso es algo alterno, no podemos enfrentar un partido pensando en eso, es un detalle a tener en cuenta, pero no necesariamente tenemos que a hacer un gol de visitante. Lógicamente ganar de visita te da un plus por la tranquilidad que te da en la vuelta. Vamos a tratar de hacer un buen partido. Tenemos que pasar sobre Alianza, un equipo bastante ordenado. Espero que estos 180 minutos sean favorables".