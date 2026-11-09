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El seleccionador alemán Jürgen Klopp afronta el próximo parón de selecciones con Marc-Andre ter Stegen como número uno. Pero ¿es la decisión acertada?

La selección alemana inicia el último parón de selecciones del año. En los últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones, contra Serbia (13 de noviembre) y Países Bajos (16 de noviembre), estará en juego el pase a cuartos de final. El seleccionador Jürgen Klopp apuesta por Marc-Andre ter Stegen como titular en la portería, según dejó claro en una entrevista durante el anuncio de la convocatoria el pasado jueves. Pero ¿es realmente la elección acertada?

¿Qué le pasó a ter Stegen en el FC Barcelona?

Los últimos años no han sido nada fáciles para ter Stegen. Su calvario comenzó en septiembre de 2024, cuando sufrió una rotura del tendón rotuliano que le hizo perderse prácticamente toda la temporada 2024/25 con el FC Barcelona. Apenas se había recuperado de la lesión de rodilla cuando reaparecieron los problemas de espalda.

La situación se volvió especialmente amarga para el guardameta cuando los catalanes decidieron pasar página y fichar a un nuevo portero: Joan Garcia, procedente del Espanyol de Barcelona, su rival de la ciudad. Los responsables del club, con el entrenador Hansi Flick a la cabeza, apartaron sin contemplaciones al capitán ter Stegen —no hay otra forma de describirlo— y lo relegaron del puesto de número uno al de tercer portero en la jerarquía interna, por detrás de Garcia y Wojciech Szczesny.

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Por ello, en las dos temporadas comprendidas entre 2024 y 2026, ter Stegen disputó apenas diez partidos oficiales: nueve con el FC Barcelona y uno con el Girona FC, al que fue cedido en invierno. Pero allí tampoco lo abandonó la mala suerte con las lesiones. Una lesión en el muslo lo mantuvo de baja de nuevo durante más de 160 días. Sin embargo, tras una larga etapa llena de contratiempos, las cosas han ido mejorando poco a poco para ter Stegen.

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Ter Stegen vuelve a brillar en Ámsterdam

Tras el decepcionante capítulo en Girona, en agosto llegó una nueva cesión, esta vez al Ajax de Ámsterdam. Pese a una temporada anterior para olvidar, que el club más laureado de Países Bajos terminó en el quinto puesto de la Eredivisie, el Ajax sigue siendo un gigante europeo y un equipo de una dimensión deportiva muy distinta a la del Girona. El traslado a Ámsterdam debía ser una nueva oportunidad para asentarse otra vez al máximo nivel.

Sin embargo, las primeras semanas ya dejaron claro que el camino no sería sencillo. Tras tanto tiempo sin jugar con regularidad, el futbolista de 34 años parecía al principio falto de ritmo. Las críticas arreciaron sobre todo después de un error en la Conference League y de una floja actuación en el gran duelo liguero contra el PSV Eindhoven. Pero, a medida que acumuló minutos, el natural de Mönchengladbach fue recuperando su antigua forma. Ahora apenas se oyen en Países Bajos las dudas iniciales. En su lugar, el ambiente en torno a ter Stegen se ha ido convirtiendo en entusiasmo.

IMAGO

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«Como un portero de hockey sobre hielo»: ter Stegen deslumbra a la prensa neerlandesa y a sus compañeros

Esta evolución alcanzó un punto culminante, al menos por ahora, hace unas semanas en el partido de liga contra el Sparta Rotterdam. En la que probablemente haya sido hasta la fecha su mejor actuación con la camiseta del Ajax, ter Stegen se convirtió en el hombre decisivo de la victoria por 2-1. Primero enmendó un grave error en el pase de Julian Brandt con una parada extraordinaria en un mano a mano ante Mitchell van Bergen. Después salvó varias ocasiones sobre la línea y, con sus reflejos, sostuvo casi él solo la ajustada ventaja hasta el final.

Su actuación tampoco pasó inadvertida en los medios neerlandeses. El exfutbolista Hans Kraay lo elogió sin reservas en su columna de Voetbal International: «El Ajax estuvo contra las cuerdas durante 45 minutos. Ter Stegen le dio los tres puntos a su equipo con unas paradas fantásticas. ¡Este hombre no es ningún aficionado! ¡Qué bien estuvo!». Kraay quedó especialmente impresionado por dos jugadas concretas: «La parada en el mano a mano ante Mitchell van Bergen, en la que reacciona casi como un portero de hockey sobre hielo, es su especialidad. Ningún otro portero de la Eredivisie habría detenido el cabezazo de Milan Zonneveld desde apenas dos metros».

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Ni el propio van Bergen podía creer la rapidez de reacción del guardameta de la selección: «Normalmente, al chutar ya notas si has golpeado bien el balón y si va a entrar. Supe enseguida que mi remate había sido bueno, pero entonces llegó esa reacción de la nada. Fue bastante increíble».

Las actuaciones de ter Stegen, con cuatro porterías a cero en doce partidos de liga, han contribuido decisivamente a que el Ajax se haya estabilizado notablemente en las últimas semanas. El club más laureado de Países Bajos ocupa ya el tercer puesto de la Eredivisie, a solo un punto del líder, el PSV.

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Kenneth Perez se mostró igual de entusiasmado en el programa de ESPN «Dit Was Het Weekend». Para el exjugador del Ajax, ter Stegen es un portero «que le da puntos a su equipo», y destacó que el alemán es «un tipo de guardameta muy distinto a casi todos los demás porteros de la Eredivisie». Su conclusión fue igual de rotunda: ter Stegen es «de otra categoría».

Una divertida declaración de su compañero Tolu Arokodare demuestra que el futbolista de 34 años también impresiona dentro del vestuario. En declaraciones al diario belga Het Laatste Nieuws, el delantero elogió las cualidades de su portero, aunque de una forma un tanto peculiar: «Ter Stegen me vuelve loco en los entrenamientos. A veces es increíblemente frustrante ver cómo para un disparo tras otro. Dan ganas de pegarle».

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«Afronta estos partidos como número uno»: Klopp apuesta por ter Stegen

Las cosas también vuelven a irle mejor a ter Stegen en la selección. En la Eurocopa de 2024 disputada en casa, como durante la mayor parte de su trayectoria con Alemania, tuvo que conformarse con el papel de suplente de Manuel Neuer. Después, una lesión lo dejó fuera de combate, por lo que también se perdió el Mundial de Norteamérica. Así se libró tanto del drama en la portería en torno a Oliver Baumann como del regreso temporal de Neuer.

Sin embargo, después de que Neuer anunciara su nueva retirada de la selección, el camino volvió a quedar por fin libre para ter Stegen. En septiembre regresó a la selección alemana ante Países Bajos tras 15 meses de ausencia. Por entonces, el futbolista de 34 años aún estaba recuperando su mejor nivel y no logró convencer del todo. Ahora, en cambio, se ha ganado definitivamente la confianza de Klopp: «Ter Stegen afronta estos partidos como número uno», explicó el técnico de 59 años.

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Klopp no justificó su decisión únicamente por el rendimiento actual de ter Stegen en el Ajax: «Marc está haciendo una gran temporada en Ámsterdam. Tampoco se trata de quién está parando mejor en este momento. En los porteros importa mucho la estabilidad que deben transmitir. ¿Cómo puedo determinar el juego de mi equipo cuando tiene el balón? Y, si defendemos con la línea adelantada, ¿cómo identifico esas situaciones con antelación?».

No es, ni mucho menos, una decisión desacertada, máxime cuando Jonas Urbig ya se perfila como un prometedor posible sucesor. Alexander Nübel, del Besiktas, convocado para el parón junto a ter Stegen y Urbig, también es un firme candidato. Loris Karius, del Schalke, atraviesa igualmente un gran momento de forma, pero no fue convocado.

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Aun así, Klopp renuncia por ahora a forzar un relevo en la portería. En lugar de apartar a ter Stegen del puesto pese a todo lo que ha aportado, apuesta de momento por su experiencia. Al mismo tiempo, concede al joven Urbig, de solo 23 años y todavía suplente nominal de Neuer en el Bayern, un tiempo valioso para seguir desarrollándose sin la gran presión de las expectativas.

Getty Images

«Ter Stegen no se lo merece»: la decisión de Klopp recibe críticas

Sin embargo, la decisión de Klopp no convence a todo el mundo. Dietmar Hamann, comentarista de Sky, fue especialmente contundente: «No entiendo por qué ter Stegen se lo merece. Sufrió una lesión grave. Ese fue uno de los motivos por los que volvió Neuer. También hay que decir que no ha rendido bien en la portería de la selección». Al parecer, para Hamann tampoco bastan como argumento las actuaciones de ter Stegen en el Ajax: «No creo que se lo haya ganado. Seguro que está parando bien en Ámsterdam, pero Nübel también lo hace en Turquía. Y hay argumentos para decir que Karius es el mejor portero de Alemania».

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Lo cierto es que ter Stegen juega actualmente a un nivel excelente y está más cerca que en mucho tiempo de la mejor versión que mostró en sus años más exitosos en el FC Barcelona. Ahora debe confirmar ese rendimiento con la camiseta de la selección alemana. Los próximos partidos contra Serbia y Grecia le ofrecen la oportunidad de justificar la confianza de Klopp y, al mismo tiempo, acallar a sus críticos en Alemania.