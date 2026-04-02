Gabriele Gravina, presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), y Gianluigi Buffon han presentado su dimisión ante la FIGC, según informa Fabrizio Romano. La selección italiana perdió el pasado martes la final de la repesca de clasificación para el Mundial, tras lo cual Gravina y Buffon han sacado sus conclusiones y han dimitido.

Italia estaba a un partido de clasificarse para el Mundial, pero finalmente tuvo que reconocer la superioridad de Bosnia y Herzegovina, que tras la tanda de penaltis se clasificó para la fase final.

Debido a esta derrota, Italia se queda fuera del Mundial por tercera vez consecutiva y hace ya doce años que los Azzurri no participan en el torneo. Esto ha provocado un gran revuelo en el país.

Así, según se informa, Gennaro Gattuso dimite como seleccionador y el defensa del Inter Alessandro Bastoni está recibiendo duras críticas por parte de los aficionados y los medios de comunicación debido a su tarjeta roja en el partido contra Bosnia.

Tras la salida de Gravina, Buffon y Gattuso, parece que van a rodar cabezas en Italia, que se encuentra en una de las mayores crisis futbolísticas de su historia.

Gravina es presidente de la FIGC desde 2018, lo que significa que Italia se ha perdido dos Mundiales consecutivos bajo su mandato.

Buffon se retiró como portero en 2023 a los 45 años y se incorporó inmediatamente a la FIGC, donde fue un enlace importante entre el cuerpo técnico y la selección italiana.