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Doblete ante la Fiorentina y undécimo gol en liga para la joven promesa del equipo de Juric. El Inter sigue atento.

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Gustavo Varela vuelve a brillar ante los ojos del Inter. Esta noche, el director deportivo Dario Baccin estuvo en el Brianteo para presenciar el Monza-Fiorentina y el delantero portugués acaparó todos los focos al conducir a su equipo a una victoria por 3-0: dos goles, uno de ellos con un magistral taconazo, otra actuación para enmarcar y su undécimo tanto en liga. Es el segundo máximo goleador, solo por detrás de Donyell Malen, en su primera temporada en la Serie A.

CIFRAS DE RÉCORD: 11 goles en 12 partidos de Serie A, que se convierten en 13 en 12 encuentros si se cuenta también la Coppa Italia. El impacto en Italia del delantero portugués nacido en 2005, de origen caboverdiano, ha sido arrollador. Llegó en verano procedente del Benfica, donde pasó por todas las categorías inferiores, con una cesión al Gil Vicente, también en Portugal, de por medio. Ya vale 40 millones de euros tras convertirse en el tercer jugador que alcanza los diez goles en sus primeros 11 partidos en la Serie A en los últimos 50 años, después de Vincenzo Montella en 1997 y Diego Milito en 2008.

CUÁNTO CUESTA: Ivan Juric lo reiteró: «Si en enero nos traen 50 millones y rehacemos el equipo, por mí está bien». El Monza anunció el fichaje definitivo de Varela el 27 de julio de 2026 por 3,5 millones de euros. El delantero firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2030: seis meses después, ya vale diez veces más. Varela es, ante todo, un delantero centro, aunque también puede jugar junto a otro punta.

QUIÉN LE QUIERE: Varios clubes de la Serie A no han pasado por alto sus actuaciones. Precisamente contra elInter debutó y marcó su primer gol en la Serie A, como un auténtico goleador. El Inter le sigue de cerca y no es la primera vez que Baccin acude al estadio del Monza para observarle. El Milan también le había incluido entre sus opciones para enero, al considerarlo una buena alternativa a Goncalo Ramos, compatriota suyo, al igual que Amorim. Lo que está claro es que, si sigue así, Varela no permanecerá mucho tiempo en Monza: quizá poco más de un mes.