Vangioni fuerte y al medio contra Boca: "No pueden hablar más"

El exfutbolista de River se desquitó contra el eterno rival y le bajó el precio a la Superliga Argentina que conquistó el Xeneize.

Se trata de uno de los futbolistas más queridos del ciclo Gallardo. Leonel Vangioni es de pocas palabras ante la prensa, pero cada vez que da algún testimonio se encarga de mandarle algún saludo a los hinchas de Boca, a su manera.

Esta vez, el futbolista de Rayados de fue consultado acerca de la definición de la Superliga , donde todos sabemos que Boca le arrebató el título a su ex club.

"Ahora dicen que ganaron el campeonato, pero la realidad es que a River no le ganaron más. No hay comparación de una cosa con la otra. Después de Madrid, no pueden hablar más. El partido más importante era ese", sostuvo el ex Millonario.

Sobre su posible regreso a Núñez, el Piri aclaró los tantos acerca de su posible distanciamiento de la dirigencia que preside Rodolfo D'Onofrio: "Yo no me he peleado con nadie. Mi vuelta no se dio porque no se tuvo que dar. No quiero entrar en detalles, yo tengo la mejor con todos. Las veces que fui a Argentina he ido al Monumental y me han recibido de la mejor manera", finalizó el lateral de 32 años.