En el Feyenoord, varios jugadores de las categorías inferiores se incorporaron al entrenamiento del primer equipo durante la pasada semana de selecciones. Robin van Persie se muestra muy satisfecho con lo que dos jóvenes promesas demostraron en el campo de entrenamiento del equipo de Róterdam.

«La semana pasada entrenamos con un grupo reducido, porque muchos jugadores estaban fuera con sus selecciones», aclaró Van Persie, que el domingo se enfrentará con su equipo al FC Volendam, el viernes en una rueda de prensa en De Kuip.

«Así los jugadores jóvenes tienen su oportunidad. Y eso también es divertido», continúa explicando el entrenador del Feyenoord. «Dos de ellos lo han hecho muy bien y hoy (viernes, nota del editor) también han entrenado con nosotros. Se trata de Jivayno Zinhagel e Ilia Grootfaam. Eso me alegra el corazón futbolístico».

La presencia del dúo tuvo un efecto positivo en el grupo de jugadores, según valora Van Persie al final de la semana de entrenamiento. «Los buenos jugadores de la cantera son frescos y puros. Y realizan una jugada si creen que es posible. Eso también tiene un efecto positivo en el resto de los jugadores».

«Si ves la libertad con la que juegan Grootfaam y Zinhagel, tiene sentido. Aún no han vivido muchas cosas y ven el fútbol con mucha pureza. Eso motiva a los chicos mayores, y eso se notaba», afirma un satisfecho Van Persie.

Grootfaam (16) puede desenvolverse como centrocampista ofensivo y extremo. Según Feyenoord Youth Watcher, el talento, que tiene un pasado en el Ajax, formará parte de la convocatoria del Feyenoord para el partido del domingo.

Zinhagel también tiene dieciséis años y juega principalmente como extremo izquierdo diestro. Juega sobre todo en el Feyenoord Sub-19 y Sub-21. Al igual que Grootfaam, Zinhagel tiene un pasado en el Ajax, mientras que el delantero también vistió la camiseta del Sparta Rotterdam.