«Van Persie lo ha tratado de forma vergonzosa en el Feyenoord»

Sem Steijn marcó dos goles el sábado para el Feyenoord ante el Telstar y por eso este lunes se habló de él en Vandaag Inside. Johan Derksen cree que el centrocampista puede ser útil para el conjunto de Róterdam, siempre que se le utilice de la manera adecuada.

«Ya lo demostró en el FC Twente. Marcaba mucho y jugaba bien. Robin van Persie lo trató de forma vergonzosa y lo destrozó por completo», comienza Derksen su análisis sobre Steijn.

Valentijn Driessen señala que Steijn fue capitán del Feyenoord la temporada pasada. «Eso no fue culpa suya», replica Derksen de inmediato. «¿No es ridículo nombrar capitán a un jugador recién llegado y joven?»

«Si un entrenador te pide que seas capitán, no dices que no», interviene René van der Gijp. «No. Pero Van Persie dejó fuera a Steijn una y otra vez, sin contemplaciones. Como si no supiera jugar al fútbol. Y a su hijo sí le dejaba entrar siempre como suplente», retoma Derksen.

Driessen continúa: «En realidad, este entrenador hace exactamente lo mismo», dice en referencia a Giovanni van Bronckhorst, entrenador en De Kuip desde el verano pasado. «También deja a Steijn en el banquillo».

«Un entrenador es libre de hacerlo. Pero creo que, si le das confianza a Steijn, tienes a un jugador muy bueno. Un centrocampista que figura entre los máximos goleadores», afirma Derksen, que pese a todo ve futuro para Steijn en el Feyenoord.

«Puede ser. Ya ha sido máximo goleador. Ya lo ha demostrado», recuerda Driessen en referencia a la temporada 2024/25, cuando Steijn, como jugador del FC Twente, fue el máximo goleador de la Vriendenloterij Eredivisie con 24 goles.