Van Persie, duramente criticado: «Le apuñaló por la espalda en el Feyenoord»

Chris Woerts asegura que la salida del director técnico y general Dennis te Kloese del Feyenoord es inminente. Para este experto en marketing deportivo, el entrenador Robin van Persie no ha ayudado al directivo.

En Vandaag Inside, Johan Derksen señala como mayor error de Te Kloese escuchar a un entrenador fracasado que rechazó al director técnico. «Debió decirle a Van Persie: “Tú eres solo el entrenador; él es el director técnico. Él decide cómo funciona y tú solo tienes que entrenar”».

Woerts añade que Van Persie no actuó con elegancia durante las conversaciones con Kees van Wonderen, quien sonaba para director técnico pero finalmente no lo fue.

«Además, Van Persie siempre contó con el respaldo de Te Kloese, pero cuando este le pidió que apoyara a Van Wonderen, lo rechazó. Eso fue una puñalada por la espalda», concluye un decepcionado Woerts.

René van der Gijp concluye que Van Persie «por lo tanto, no se toma en serio» a Te Kloese. «No, no», coincide Woerts, quien añade que el director del Feyenoord está en el punto de mira de clubes extranjeros.

«Tiene ofertas de Inglaterra, España e Italia. El año pasado rechazó al Tottenham Hotspur. Le irá bien», concluye el experto en marketing deportivo.