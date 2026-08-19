Kayne van Oevelen finalmente no jugará como portero en el Ipswich Town la próxima temporada. El club inglés cede directamente al guardameta neerlandés al Valencia, según informa Voetbal International.

Anteriormente, en este mercado de fichajes, Van Oevelen dio el salto del FC Volendam al Ipswich por 4 millones de euros: la cantidad fija más alta jamás pagada por un jugador del Volendam. El club inglés se adelantó así al FC Twente y al Valencia. Con este último, Van Oevelen incluso ya tenía un acuerdo personal.

El club español, por tanto, no se resignó y ahora va a conseguir su cesión desde el Ipswich Town. Además, el club inglés ya cuenta con Kjell Scherpen como portero titular.

La posibilidad de que Van Oevelen se convierta en el primer portero en España es alta. Actualmente, Stole Dimitrievski es el guardameta titular, pero probablemente eso no dure mucho más.

El miércoles, el guardameta de 23 años llegará ya a Mestalla. Allí firmará un contrato por una temporada. No se ha incluido una opción de compra en el acuerdo.

Van Oevelen disputó 64 partidos oficiales con el Volendam. En ellos dejó la portería a cero en 13 ocasiones. La pasada temporada descendió con el club de Holanda Septentrional a la Keuken Kampioen Divisie.