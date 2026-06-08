Van Hooijdonk teme por el internacional holandés tras los partidos contra Argelia y Uzbekistán

Tras la ajustada victoria de Holanda 2-1 sobre Uzbekistán, Pierre van Hooijdonk teme por la titularidad de Donyell Malen. El analista de la NOS considera que el suplente Brian Brobbey presiona con fuerza a Ronald Koeman.

«Malen podría haberse ayudado marcando ante Argelia y hoy», añade.

Su compañero, el analista Klaas-Jan Huntelaar, consideró que Brobbey «lo hizo bastante bien». «Todavía no estaba al nivel que le corresponde. De hecho, toda la selección holandesa estuvo por debajo tras el descanso. Pero sí marcó un gol. Da gusto que lo remates en el momento en que te llega», señala el exinternacional refiriéndose al 2-0 de Brobbey que fue anulado por fuera de juego.

El presentador Sjoerd van Ramshorst recuerda que Malen suele ser titular ante Japón en el debut mundialista. «Sin duda», coincide Van Hooijdonk, «pero esto no ayuda a su confianza».

«Parece que compites con Memphis Depay: al principio crees que lo consigues, luego pasas dos partidos sin marcar y Brobbey remata bien, aunque no cuente. Eso no ayuda a Malen».

Huntelaar interviene: «Como jugador, lo sientes. Te va a estar comiéndote por dentro», afirma el exdelantero de la selección holandesa, consciente de que la sequía goleadora puede ser fatal.

Tras el partido, Koeman admite su decepción por las ocasiones falladas, aunque se muestra satisfecho porque la delantera creó oportunidades.