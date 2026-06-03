Van Hooijdonk criticó con dureza al suplente de la selección holandesa al terminar el partido

Tras el Holanda-Argelia, Pierre van Hooijdonk critica a Jorrel Hato. El analista de la NOS afirma que el lateral izquierdo debió prever la incursión de Anis Hadj Moussa, autor del gol de la victoria.

«Lo hemos visto muchas veces en los Países Bajos», analiza Van Hooijdonk sobre el bonito 0-1 de Hadj Moussa en los últimos minutos. «Solo que Jorrel Hato, que vive en Londres, probablemente ve poco fútbol neerlandés».

«Con un solo movimiento, Hato casi se derrumba. Sabes que Hadj Moussa va a usar su izquierda. Para mí, puede que vaya a centrar desde fuera, pero si permites eso, es que no te has preparado bien para marcarlo», le dice el sorprendido exdelantero.

Y concluye: «Si Hato entra y sabe que Hadj Moussa también está en el campo, debería prepararse para una pequeña batalla. Si no lo haces, no estás bien preparado».

Hato saltó al campo al inicio del segundo tiempo, ocupando el lateral izquierdo en lugar de Micky van de Ven, quien parece ser la primera opción para el Mundial.

Holanda parecía despedirse con un empate en De Kuip, pero el suplente Hadj Moussa, en el 86’, dio el triunfo a Argelia.