Van Hecke: «Hay que tener siempre cuidado con esta afirmación, pero estoy pensando en darles algo de dinero»

Jan Paul van Hecke, que esta semana pasó del Brighton al Tottenham por unos 60 millones de euros, estudia compensar de su bolsillo a su primer club amateur, el VV Arnemuiden, al comprobar que este no recibirá indemnización por formación.

Así lo anunció el viernes en la rueda de prensa previa al Mundial contra Suecia. Se alegra de que otros clubes de su formación sí reciban parte del dinero.

El mayor beneficiario en los Países Bajos es el NAC Breda, que en 2020 negoció un porcentaje de reventa al venderlo al Brighton y ahora recibirá unos 4,5 millones de euros.

También VV Goes recibirá unos 300 000 euros y JVOZ hasta 1,2 millones por indemnización de formación.

«Sí, eso es estupendo para mis dos clubes. En la cantera jugué en el JVOZ. Allí estuve seis años, si no me equivoco. Van a recibir una cantidad muy buena. En el VV Goes, en el fútbol amateur, también jugué. Ellos también van a recibir una cantidad muy buena», explica Van Hecke.

«Es una pena que mi localidad natal, Arnemuiden, se quede a solo dos años de cumplir los requisitos y no reciba nada. Pero esos clubes estarán encantados y se lo merecen».

Van Hecke considera ayudar él mismo a su antiguo club, que se quedó fuera. «Pienso aportar algo a Arnemuiden, pero con ese tipo de declaraciones siempre hay que tener cuidado».