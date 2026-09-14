Van Hanegem aboga por el regreso de un viejo conocido al Feyenoord

Willem van Hanegem se muestra crítico con el portero del Feyenoord Tjark Ernst en el pódcast Willem & Wessel. El exjugador y exentrenador del club de Róterdam aboga en ese contexto por el regreso de un viejo conocido.

Van Hanegem vio a Ernst cometer varios errores la semana pasada durante el partido perdido por 5-1 ante el FC Barcelona en la Champions League. «No es toda culpa suya. Pero sí varios goles. Tengo la sensación de que cada vez hace justo un poco menos de lo necesario; de lo contrario, quizá los habría parado».

El técnico retirado pone sobre la mesa un nombre conocido como posible sustituto de Ernst. «¿No podemos traer de vuelta a Bijlow? Estaría bien. Hay una cosa segura: es del Feyenoord. Entonces, ¿por qué no? Tienes que procurar tener muchos auténticos jugadores del Feyenoord en tu equipo. Eso es lo más bonito».

Bijlow cambió el Feyenoord por el Genoa italiano en enero. El pasado sábado, el portero neerlandés estuvo bajo palos en el partido en casa contra el Frosinone, que se marchó con un empate 1-1.

Van Hanegem está contento con la victoria por 0-7 ante el PEC Zwolle del domingo. De Kromme, eso sí, hace de inmediato un apunte crítico. «Si ahora nos ponemos otra vez a gritar solo lo bueno que fue, la próxima semana volveremos a recibir un golpe. No hay que celebrar demasiado rápido, eso forma parte del Feyenoord».

El observador del Feyenoord se alegra sobre todo por Jivayno Zinhagel, que marcó tras el descanso en Zwolle. «Otro chico joven, eso me hace bien. No digo que estuviera sensacional de inmediato. Pero ese gol, ese fue un balón fantástico. Como es del Feyenoord, diré que fue intencionado».

«Es absurdo que la semana pasada, en el otro lado, también un chaval de unos diecisiete años marcara un gol así. Estaría bien que siguieran así», señala Van Hanegem en referencia a Jerayno Schaken, que marcó en su visita al NEC.