Jan van Halst considera que aún hay que dar muchos pasos en materia de aceptación de la homosexualidad en el mundo del fútbol neerlandés. Así lo afirma el analista este sábado durante la Canal Parade de Ámsterdam a De Telegraaf.

«Aún queda trabajo por hacer, creo. A mis ojos sigue siendo una cultura machista conservadora. Sí que va mejorando cada vez más. Se está trabajando duro en ello», sigue mirando al futuro con optimismo el exfutbolista pese a todo. «Hay todo tipo de organismos ocupándose de ello. Así que eso invita a la esperanza.»

«Pero cada vez que piensas que ya has llegado, vuelve a empezar. Tenemos que seguir trabajando en ello», afirma Van Halst, a quien enseguida le hacen notar que en Países Bajos nunca hay jugadores que salgan del armario.

«En Países Bajos no lo sé. A nivel mundial, sí», subraya entonces Van Halst. «Pero muy a menudo solo después de la carrera. Al parecer, entonces hay algo que tiene que ver con la presión, y la seguridad no está presente. Esa es una de las cosas en las que realmente hay que trabajar. Porque en realidad eso no puede ser.»

Van Halst entiende en cierto modo que los futbolistas no se atrevan a salir del armario. «No hay que subestimar lo que eso conlleva. Yo puedo decir desde mi propia perspectiva: tienes que dar el primer paso. Pero ponte en su lugar.»

«Y ni siquiera me refiero tanto al vestuario. Porque por mi experiencia, eso no es para tanto. Allí simplemente se hacen bromas. Sobre cabezas calvas y sobre de dónde vienes. Pero es más bien el entorno que lo rodea. El público, la prensa. Ahí de verdad aún queda trabajo por hacer.»

Por último, Van Halst responde a la pregunta de si conoce a jugadores homosexuales. «No. Sinceramente, no. Si hablamos de futbolistas profesionales. Puede que ya se les filtre antes. Que no se sientan cómodos. Y abandonen antes de llegar al fútbol profesional. Eso podría ser.»

«Y por supuesto que eso es grave. Esto tiene que ver con la seguridad. Al parecer, eso todavía no es suficiente para todos como para dar acceso al fútbol profesional», señala el analista, que sigue esperando tiempos mejores para los jugadores homosexuales. «Nunca hay que perder esa esperanza. Y para eso, días como este son buenos. Para seguir generando concienciación. Ojalá eso también se traduzca alguna vez al fútbol.»