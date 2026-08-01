Van Halst: «En ese aspecto todavía queda trabajo por hacer en el fútbol»

Jan van Halst considera que aún quedan muchos pasos por dar en materia de aceptación de la homosexualidad en el mundo del fútbol neerlandés. Así lo afirma el analista este sábado durante la Canal Parade de Ámsterdam en declaraciones a De Telegraaf.

«Todavía queda trabajo por hacer, creo. En mi opinión, sigue siendo una cultura machista conservadora. Pero cada vez va mejor. Se está trabajando duro en ello», sigue mirando al futuro con optimismo el exfutbolista pese a todo. «Hay todo tipo de organismos implicados. Así que eso invita a la esperanza.»

«Pero cada vez que piensas que ya has llegado, vuelve a empezar. Tenemos que seguir trabajando en ello», señala Van Halst, a quien enseguida le hacen saber que en Países Bajos nunca hay jugadores que salgan del armario.

«En Países Bajos no lo sé. A nivel mundial, sí», subraya después Van Halst. «Pero muy a menudo solo después de la carrera. Al parecer, entonces sí hay algo que tiene que ver con la presión, y no existe la seguridad necesaria. Esa es una de las cosas en las que realmente hay que trabajar. Porque eso, en realidad, no puede ser.»

Van Halst entiende hasta cierto punto que los futbolistas no se atrevan a salir del armario. «No hay que subestimar lo que eso conlleva. Desde mi propia perspectiva puedo decir: tienes que dar el primer paso. Pero ponte en su lugar.»

«Y ni siquiera hablo tanto del vestuario. Porque, por mi experiencia, eso no es para tanto. Allí simplemente se hacen bromas. Sobre las cabezas calvas y sobre de dónde vienes. Pero es más el entorno que lo rodea. El público, la prensa. Ahí sí que queda realmente trabajo por hacer.»

Por último, Van Halst responde a la pregunta de si conoce a jugadores homosexuales. «No. Sinceramente, no. Si hablamos de futbolistas profesionales. Puede que ya queden filtrados antes. Que no se sientan cómodos. Y que se bajen antes de entrar en el fútbol profesional. Eso podría ser.»

«Y, por supuesto, eso es grave. Eso tiene que ver con la seguridad. Al parecer, eso aún no es suficiente para todos como para dar acceso al fútbol profesional», concluye el analista, que sigue esperando tiempos mejores para los jugadores homosexuales. «Esa esperanza nunca hay que perderla. Y para eso son buenos días como este. Para seguir creando concienciación. Ojalá eso también se traduzca algún día al fútbol.»