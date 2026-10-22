Van Gaal critica el nuevo formato de la Champions League: un mundo corrupto

El veterano entrenador neerlandés Louis van Gaal criticó con dureza a la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y al nuevo formato de la Liga de Campeones, que se basa en un único grupo.

El exentrenador del Bayern Múnich, el Barcelona y el Manchester United expresó, en declaraciones a varios medios de comunicación neerlandeses, su rechazo a los cambios, y acusó al organismo de pensar únicamente en el beneficio económico.

Van Gaal afirmó, según recogió el diario español "AS": "La Unión Europea de Fútbol solo piensa en ganar dinero. Es un mundo corrupto", y describió el actual formato de la Liga de Campeones como ridículo.

Durante los dos últimos años, el torneo se ha disputado con un sistema de clasificación única dentro de la fase de liga, que es la primera fase. Además, el número de equipos aumentó de 32 a 36, y el número de partidos de cada equipo subió de 6 a 8 durante esta fase.

Van Gaal considera que esto es un error, al creer que provoca partidos con más goles y una mayor diferencia en el nivel de los equipos, y dijo: "Se llama Liga de Campeones, ¿no? Deberían participar en ella los mejores equipos. De esta manera, se reduce la diferencia de nivel y, por lo tanto, hay menos goles".

Otro de los problemas asociados a este sistema, al que también se refirió Van Gaal, es el aumento del número de partidos, y atribuye las lesiones graves, como la lesión de Khvicha Kvaratskhelia, a la carga de partidos, afirmando: "Hay más partidos y, por lo tanto, más lesiones".







