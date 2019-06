Van Gaal aconseja a De Ligt: "Yo elegiría a Guardiola antes que a Messi"

El exentrenador azulgrana piensa que De Ligt encontraría un lugar en el Barcelona, pero que su mejor opción es el Manchester City.

Matthijs de Ligt es una de las grandes historias del verano. Es obvio que interesa al Barcelona, los azulgrana han hecho todo lo posible por mostrar su interés y en algunos momentos de los últimos meses se ha dado por hecho que saldría hacia la Ciudad Condal. Por una cosas u otras, no termina de fraguar, por más esfuerzos que esté haciendo el club. Él sigue debatiéndose y no faltan los que le aconsejan. El último, Louis Van Gaal.

Es curioso lo que le dice el técnico holandés, especialmente si se mira su pasado. Estuvo en el , pero no es ese el club en el que le ve, también en el United, que se supone interesado también en el joven central. Pero no, no le quiere tampoco en los 'red devils', prefiere que se vaya al otro lado de la ciudad y termine jugando en el City.

"De Ligt puede ir al Barcelona, porque tampoco me gustan sus centrales, pero también puede ir al City, y en ese caso yo elegiría a Guardiola por encima de Messi", expresaba el entrenador, que también fue seleccionador holandés en Fox.

También estaba presente el entrenador del Peter Bosz, que tiene una idea similar a Van Gaal. "Se fue ya Vincent Kompany, Nicolás Otamendi no es lo suficientemente bueno. Me gustaría que formase una excelente defensa junto Aymeric Laporte". resaltó el entrenador, también neerlandés.

Mientras tanto, él sigue sin aclarar nada, ha llegado a decir incluso que se puede quedar en el , aunque esto parece súmamente improbable. De Ligt podría seguir los pasos de De Jong e ir al Barcelona, pero también tiene un amplio ramillete de opciones diferentes donde elegir. Si hace caso a Van Gaal y a Bosz, terminará en el City.