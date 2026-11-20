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Virgil van Dijk está en el punto de mira del AC Milan, según informa SportItalia. El defensa parece encaminado a dejar el Liverpool como agente libre el próximo verano.

El contrato de Van Dijk en Anfield está a punto de expirar. El capitán negocia una renovación, pero ambas partes aún no han llegado a un acuerdo.

Van Dijk cumplirá 36 años el próximo verano. Quiere renovar por dos años con el club, mientras que el Liverpool solo está dispuesto a hacerlo por uno.

Por ahora, la duración del nuevo contrato supone un serio obstáculo. El AC Milan querría aprovechar la situación y fichar a Van Dijk.

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El fichaje de Van Dijk debe ser la primera gran jugada del inversor Gerry Cardinale. El empresario estadounidense, fundador de la firma de inversión RedBird Capital Partners, es propietario y miembro del consejo de administración del AC Milan.

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Se centra en el crecimiento financiero, los planes para el estadio y la estrategia comercial del club, con el objetivo de que el AC Milan vuelva a competir de forma habitual al máximo nivel.

Cardinale ha señalado a Van Dijk como prioridad absoluta, pero las negociaciones entre el defensa y su club, el Liverpool, siguen en pleno curso.

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Van Dijk ha disputado hasta ahora 389 partidos con los Reds. En ellos ha marcado 36 goles y ha dado 16 asistencias.

El defensa nacido en Breda fue campeón de Inglaterra dos veces con el Liverpool y ganó una vez la Champions League