Van Dijk y Brobbey causan baja de inmediato en la selección de Países Bajos

Virgil van Dijk y Brian Brobbey causan baja en la selección de Países Bajos para este periodo de partidos internacionales. Así lo anunció este lunes la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB). La convocatoria del seleccionador Xavi se queda, por tanto, en 23 jugadores.

Ambos internacionales terminaron el fin de semana futbolístico sin estar en plena forma, añadió la KNVB. Van Dijk disputó los 90 minutos con el Liverpool, que ganó 1-3 en el campo del Crystal Palace. Brobbey destacó en el partido en casa del Sunderland contra el Chelsea (victoria por 1-0), aunque el delantero se retiró antes de tiempo.

Van Dijk es un fijo desde hace años y suma ya exactamente 100 partidos internacionales. Brobbey ha disputado 17 encuentros con la selección de Países Bajos. En el anterior periodo de partidos internacionales, el delantero ya sufrió problemas de lesiones.

El entrenador del Sunderland, Régis Le Bris, había dicho que prefería que Brobbey no fuera convocado debido a su estado físico. «No hablé con el entrenador de Brobbey. Pero jugó contra el Chelsea (1-0) y estuvo en contacto con él. Ruud van Nistelrooij, con quien tiene una buena relación, también habló con Brobbey», explicó Xavi este lunes.

Según Xavi, el cuerpo técnico de la selección de Países Bajos mantiene un contacto estrecho con los jugadores que sufren lesiones. «Pero Brobbey se encuentra bien. Veremos cómo se siente cuando se incorpore aquí. Ayer jugó muy bien (el domingo contra el Chelsea, n. de la r.)». Ahora se ha sabido que el exjugador del Ajax no está lo bastante en forma.

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Xavi no convocará a sustitutos para Van Dijk y Brobbey. Memphis Depay y Wout Weghorst no fueron convocados el viernes y tampoco tendrán que incorporarse ahora a la concentración de la selección de Países Bajos.

Con 23 jugadores, la selección preparará los partidos de la Liga de Naciones. Grecia será el rival el viernes en el Johan Cruyff Arena. Tres días después llegará el gran duelo contra Alemania en territorio alemán.