Van Dijk, ofrecido al Barcelona: Flick toma su decisión

Diversos informes de prensa han revelado un giro inesperado en torno al futuro de uno de los defensas más destacados del Liverpool, después de que el nombre de Virgil van Dijk se vinculara con un traspaso al Barcelona durante el próximo mercado de fichajes veraniego, en una operación que podría no costarle al club catalán ninguna cantidad en concepto de traspaso.

Según lo publicado por el diario El Nacional, Van Dijk se ha mostrado dispuesto a vivir una nueva experiencia en LaLiga, en un momento en que el Barcelona busca un nuevo refuerzo para la posición de central, sobre todo porque el contrato actual del defensa neerlandés con el Liverpool expira el 30 de junio, lo que le permitiría marcharse gratis.





Van Dijk cuenta con una trayectoria repleta de logros que lo convierten en uno de los defensas con más experiencia del fútbol europeo, después de transformarse durante sus años en el Liverpool en uno de los principales líderes del equipo y en una de sus piezas más importantes. Además, anteriormente ocupó el segundo puesto en la carrera por el Balón de Oro en 2019, por detrás de Lionel Messi.

El defensa neerlandés llegó al Liverpool en una operación descomunal cuyo valor superó los 80 millones de euros, una cifra que generó mucha polémica en aquel momento, antes de que Van Dijk demostrara con el paso de los años que el fichaje había sido una inversión exitosa para el club inglés.

Durante su etapa en Anfield, Van Dijk contribuyó a la conquista de numerosos grandes títulos, entre ellos la Liga de Campeones, la Premier League en dos ocasiones, el Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa, además de convertirse en capitán del equipo y en uno de sus máximos referentes.

Pese a la enorme experiencia que Van Dijk podría aportar a la defensa del Barcelona, el informe señaló que Hansi Flick no parece convencido de la idea de ficharlo, a pesar de que la operación sería gratuita desde el punto de vista económico.

El técnico alemán considera que la llegada de Van Dijk al Barcelona a los 36 años podría requerir un periodo de adaptación, además de que fichar a un defensa veterano de semejante calibre podría afectar a las opciones de algunos jóvenes de disponer de mayor protagonismo dentro del equipo.

Flick también incluye en sus cálculos el desarrollo de futbolistas como Gerard Martín y de varios talentos de la academia de La Masia, lo que lo hace más reticente ante la idea de fichar a Van Dijk.

Según el informe, Flick prefiere que el Barcelona se mueva hacia opciones más jóvenes para reforzar el eje de la defensa, y entre los nombres que destacan en la lista figuran Alessandro Bastoni, Rrahmani Nystad y Nico Schlotterbeck.

En caso de que la directiva del Barcelona decida optar por una alternativa con más experiencia, el técnico alemán prefiere a Aymeric Laporte antes que a Van Dijk, lo que refleja su cautela ante la incorporación del capitán del Liverpool, pese al valor futbolístico y la experiencia que podría ofrecer al conjunto catalán.

De este modo, parece que la pelota está ahora en el tejado del Barcelona, después de que Van Dijk abriera la puerta a un traspaso al club, mientras que Flick se inclina por estudiar otras opciones antes de tomar la decisión definitiva sobre el refuerzo de la línea defensiva.