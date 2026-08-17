Virgil van Dijk, defensa del Liverpool, elogió a los recién llegados Jeremy Jacquet y Ronald Araújo tras su destacada actuación ante el Como, aunque subrayó que construir una sociedad sólida en el centro de la defensa necesita algo de tiempo.
Jacquet y Araújo disputaron 45 minutos cada uno en el último amistoso de pretemporada del Liverpool, celebrado la tarde del domingo, y Jacquet logró marcar el segundo gol de su equipo en la victoria por 2-0.
Jacquet llamó especialmente la atención en el duelo ante el equipo de Cesc Fàbregas, en su primera aparición desde que sufrió una luxación de hombro con el Rennes en febrero, antes de que Araújo, que se incorporó al Liverpool cedido por una temporada desde el Barcelona la semana pasada, entrara en su lugar al inicio de la segunda parte.
Van Dijk declaró tras el encuentro, en declaraciones a la cadena "ESPN": "Creo que Jacquet ofreció una buena actuación, y también Ronald. Es el inicio, y un buen inicio, así que esperamos que continúe por este camino. Las relaciones se construyen disputando partidos. No diría que es la única manera, pero los partidos son completamente distintos a los entrenamientos".
Y añadió: "El inglés de Jacquet, diría que es un poco mejor que el de Ronald, pero al final todos somos jugadores de fútbol bastante buenos. Podemos ver y sentir algunas situaciones relacionadas con cómo defender ante determinados escenarios".
Continuó: "Pero es evidente que necesitas crear una conexión entre vosotros, y eso lleva algo de tiempo. En mi opinión, es algo completamente normal, pero esperamos poder alcanzarlo lo antes posible".
Van Dijk prosiguió: "Como he dicho, creo que Jacquet ofreció una buena actuación. Creo que salió del partido sintiéndose algo agotado, pero eso es totalmente normal cuando disputas tus primeros 45 minutos tras una larga ausencia. Ahora depende de él recuperarse. Volveremos al campo mañana por la mañana, y luego empezaremos a trabajar de cara al duelo ante el Newcastle. St James' Park siempre será complicado".
El capitán del Liverpool agregó: "Lo que veo es que no hay ningún equipo en el fútbol mundial capaz de jugar a máxima intensidad durante 90 minutos. Es evidente que, en cierto momento, habrá algunos instantes en los que los jugadores, o todos nosotros, lleguemos a una fase en la que sintamos algo de cansancio. Entonces debemos asegurarnos de mantener nuestra cohesión y encontrar el momento adecuado para volver a presionar. Creo que lo hicimos mucho mejor que en el último partido".
Y detalló: "Es evidente que todos están deseosos de ir, presionar y mantener la intensidad, pero el fútbol es un juego colectivo, y necesitamos a todos juntos para poder hacerlo. Y eso ocurre por fases durante el partido".
Prosiguió: "Pero si lo haces en el momento y el instante adecuados, no necesitas correr tanto como lo hacemos a veces. Y eso significa que, en algunas ocasiones, cuando hay un saque de banda o una falta, quizás tengas que ejecutarla más rápido para conservar el balón un poco más de tiempo. Pero es un proceso continuo y estamos trabajando en ello".
Y concluyó: "Ante el Como, hubo sin duda una mejora desde mi punto de vista. Es evidente que cuando disputas los dos partidos anteriores y te adelantas 2-0 y luego dilapidas tu ventaja, creo que eso no puede volver a repetirse. Estoy contento porque ofrecimos una actuación mucho mejor en ese aspecto".