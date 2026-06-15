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Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Van Dijk critica la decisión de la FIFA sobre el Mundial de 2026

Holanda vs Japan
Holanda
Japan
World Cup
V. van Dijk
Países Bajos
Japón
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El capitán de los Molinos está molesto por lo que está sucediendo en los partidos del Mundial

El capitán de Holanda, Virgil van Dijk, pidió a la FIFA que reconsidere las pausas de hidratación para el Mundial 2026, tras el 2-2 ante Japón del domingo.

Van Dijk marcó el primer gol de Holanda, pero Japón empató sobre la hora y ambas selecciones sumaron un punto en su debut.

El diario inglés Metro apuntó que estos descansos han convertido los partidos en encuentros de cuatro tiempos, aunque las condiciones climáticas en algunos encuentros fueron moderadas.

Anoche en Houston, bajo techo y con 20 °C, las condiciones fueron casi perfectas.

Al preguntarle por estos descansos, el central comentó: «Son un poco curiosos, porque he visto casi todos los partidos y cada vez que los jugadores van a beber aparece un anuncio, lo cual molesta. No me gusta».

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Y añadió: «Tampoco es bueno para los espectadores neutrales que lo ven por televisión. Si hace mucho calor, está bien beber agua, pero hay que analizar cada partido por separado».

Y añadió con una sonrisa triste: «Creo que ya he dicho suficiente».

Holanda y Japón, integrantes del Grupo E junto a Suecia y Túnez, vieron cómo Túnez caía 5-1 ante las Águilas de Cartago.


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