Van Dijk critica a los jugadores del Liverpool: perdimos la concentración y la derrota es difícil de asimilar

Virgil van Dijk, capitán del Liverpool, criticó la debilidad defensiva de su equipo, después de encajar 3 goles por tercer partido consecutivo en la Liga de Campeones de Europa.

El Liverpool, dirigido por Andoni Iraola, recibió un duro golpe en su andadura europea el miércoles, después de que el Fenerbahçe superara al equipo inglés en Estambul (3-2), poniendo fin a la racha invicta que los Reds habían mantenido en la competición continental.

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El Liverpool encajó 3 goles, todos ellos a balón parado, en un partido en el que se adelantó dos veces.

Y aunque es la primera derrota del Liverpool en la Liga de Campeones de Europa esta temporada, su capitán Virgil van Dijk lanzó duras críticas tras el partido, expresando su malestar por la falta de solidez defensiva del equipo y subrayando la necesidad de mejorar considerablemente en este aspecto.

Van Dijk dijo en declaraciones a la prensa sobre el rendimiento de su equipo ante el Fenerbahçe: «Está claro que esto no es sostenible. Fue una noche decepcionante por muchas razones, pero especialmente por los goles que encajamos y por la forma en que los encajamos».

Y continuó el internacional neerlandés: «Tenemos trabajo por hacer. Además, fueron 3 balones parados. Estábamos defendiendo muy bien, pero perdimos la concentración y no estuvimos preparados para disputar ni los primeros ni los segundos balones. Es una derrota difícil de asimilar».

Y añadió Van Dijk al cierre de sus declaraciones: «Nadie quiere perder partidos, especialmente de la manera en que perdimos, pero esto debe ayudarnos en el futuro cercano. No debemos aceptar las derrotas, especialmente cuando llegan de esta manera».