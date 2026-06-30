Van Dijk, consternado: «Marruecos ha destrozado nuestros sueños... y estamos viviendo una pesadilla»

El capitán de Países Bajos, Virgil van Dijk, mostró su tristeza tras caer 1-0 ante Marruecos en dieciseisavos del Mundial 2026. Para él es uno de los momentos más duros para un futbolista.

En declaraciones a la cadena NOS tras el partido, el defensa reconoció que la derrota, pese al tempranero gol holandés, había sido dura y ponía fin a la participación de los “Molinos” en el torneo.

«Estos son los peores momentos para cualquier futbolista. Ahora es difícil analizar lo sucedido. Fue un partido emocionante, pero nos quedamos fuera del torneo», declaró.

Y añadió: «En algunos momentos las cosas salieron bien y, por supuesto, podríamos haber rendido mejor, pero eso ya no cambia nada. Hemos quedado eliminados otra vez, y eso duele».

Finalmente, afirmó: «Solo quiero volver con mi familia cuanto antes; ahora mismo solo pienso en eso».

Marruecos venció 3-2 en los penaltis tras el 1-1 final.