Virgil van Dijk celebró el primer lugar de Holanda en el Grupo 6 del Mundial 2026.

Los Países Bajos lideraron el grupo tras vencer 3-1 a Túnez y sumar 7 puntos, y ahora enfrentarán a Marruecos en los dieciseisavos.

«En general, estoy satisfecho con el resultado; hemos hecho lo que teníamos que hacer», declaró Van Dijk en unas declaraciones publicadas por ESPN NL a través de su canal de YouTube.

«Empezamos bien, pero en la primera parte el juego se desordenó sin llegar a ser peligroso».

«Es molesto encajar un gol a balón parado; debemos analizarlo y corregirlo».

Y añadió: «¿Era Marruecos nuestra mejor opción? Prefería liderar el grupo y avanzar, y eso es lo que logramos».

Concluyó: «Ahora nos espera un rival difícil en Monterrey. Nunca he estado allí, así que espero encontrar muchos aficionados holandeses».