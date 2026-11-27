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Virgil van Dijk ha elogiado a Alexander Isak y ha calificado de «extraordinario» al delantero del Liverpool tras su actuación decisiva en la Champions League contra el Club Brujas. El internacional sueco fue el gran protagonista en Bélgica y prolongó una racha goleadora que lo ha convertido en una pieza clave del ataque de Andoni Iraola.

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Isak alcanza un hito histórico en una contundente victoria europea

El Liverpool prolongó su buen momento con una contundente victoria por 3-0 a domicilio ante el Club Brujas en Bélgica, en la Champions League. Alexander Isak, cuyo fichaje igualó el récord británico, marcó dos goles, el segundo tras un inteligente desmarque y una vaselina sobre Yann Sommer. Florian Wirtz anotó el otro tanto.

Con su doblete, el internacional sueco llegó a los 10 goles esta temporada, siete de ellos en sus últimos 10 partidos. Isak también se convirtió en el octavo jugador de la historia del club en marcar en seis partidos consecutivos a domicilio, dejando definitivamente atrás una primera campaña lastrada por las lesiones.

Van Dijk destaca el esfuerzo de Isak y su creciente compenetración con el equipo

Van Dijk elogió cómo la fortaleza física del delantero y su capacidad para combinar con sus compañeros aportan al equipo, además de su definición.

«Ojalá lleguen muchos más goles. Es un delantero extraordinario. Es muy importante para nosotros con y sin balón. Fue muy bueno aguantando el balón y conduciéndolo», afirmó el capitán del Liverpool. «A veces, cuando teníamos que jugar en largo, le resultaba difícil ganar el primer balón, pero siempre estaba ahí para luchar y complicarles las cosas a los defensas».

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El veterano central también atribuyó el resurgir de Isak a la recuperación de la confianza y a su estado físico. «Me resulta difícil decir qué ha cambiado para Isak, pero la confianza es fundamental», continuó. «Mantenerse en forma, cuidarse, saber qué exige ser jugador del Liverpool. Encontrar tu importancia dentro del equipo también ayuda. Alex sabe lo que necesitamos de él y lo está dando. Creo que, a partir de aquí, solo puede mejorar».

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Añadió que la compenetración de la plantilla va en aumento: «Todos tienen que entender los puntos fuertes de los demás y, a veces, también sus debilidades para sacar lo mejor unos de otros. El proceso va bien».

El Liverpool se prepara para la reacción del Everton en el derbi pese a sus distintas dinámicas

Tras la victoria del pasado fin de semana ante el Manchester United y su triunfo europeo, el Liverpool visitará el Hill Dickinson Stadium como favorito. Ha ganado cinco y perdido solo uno de sus últimos enfrentamientos entre los dos equipos de la ciudad, mientras que el progreso del Everton se vio frenado por una dura derrota por 4-0 ante el Brentford con diez jugadores.

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Pese a esa diferencia, Van Dijk espera una intensa reacción en el derbi. «Estamos teniendo una gran semana, pero espero un partido de mucha intensidad el domingo, dado el resultado del Everton en su último encuentro», señaló. «Van a reaccionar; algo saldrá de eso. Ya lo sabes».

Después de marcar allí el gol de la victoria en el décimo minuto del tiempo añadido en abril, el neerlandés prevé otro partido exigente que comenzará temprano. «El domingo volverá a ser intenso, pero estos son los partidos que esperas con ganas», añadió. «El lunes tuvieron un resultado difícil y querrán reaccionar. Como cuando juegas contra el Manchester United, este es un partido aparte. Será duro. Es a una hora muy temprana, pero tenemos que estar preparados».

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La oportunidad de cerrar una semana clave con cuatro victorias seguidas

Una victoria el domingo en el primer derbi de Merseyside de la temporada supondría para el Liverpool su tercer triunfo consecutivo en ocho días y el cuarto seguido en total. Mantener el buen nivel ofensivo de Isak y Wirtz será crucial en un tramo decisivo de la campaña. Superar a un Everton herido y con ganas de revancha confirmaría el creciente impulso del Liverpool.