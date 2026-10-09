La rueda de prensa del FC Bayern de este viernes antes del partido de la Bundesliga contra el FC Augsburgo ya se acercaba a su final cuando le preguntaron al entrenador Vincent Kompany por Tom Bischof. El polivalente de 21 años había mostrado recientemente buenas actuaciones en el equipo de la DFB junto a su compañero muniqués Aleksandar Pavlovic. ¿Podría eso quizá afectar a su estatus en el FC Bayern? En Múnich, Bischof había tenido una participación más bien esporádica en esta todavía joven temporada: de 630 minutos posibles, solo disputó 205. El doble pivote del FC Bayern lo forman por lo general Joshua Kimmich y Pavlovic.

A continuación, Kompany se vio llevado a un monólogo de unos tres minutos y medio con algunos giros ciertamente curiosos. De entrada, calificó el tiempo de juego de Bischof a estas alturas tan tempranas de la temporada como "nada anormal" y luego explicó: "Para mis decisiones sobre el once inicial, la selección no juega ningún papel. Me alegra muchísimo cuando los jugadores regresan con buenas sensaciones. Ese es un factor que tengo en cuenta, porque quiero tener jugadores con buenas sensaciones".

Al mismo tiempo, Kompany también tenía preparado un consejo para aquellos jugadores que habían vivido decepciones con sus selecciones. "Pueden dejar eso atrás y volver con la sensación que tenían tras el último partido con el Bayern: 7-0 en casa, donde todos jugaron de manera sobresaliente". Justo antes del parón de selecciones, el FC Bayern se dio un festín goleador contra el Union Berlín.

Vincent Kompany recuerda sus experiencias como jugador en el HSV

Como jugador en activo, Kompany también tuvo que aprender primero a dejar de lado las decepciones puntuales con la selección. "No siempre tuve éxito con la selección de Bélgica. Lo recuerdo bastante bien: durante mi etapa en el HSV estábamos en el puesto 70 u 80 del ranking mundial", contó Kompany, y bromeó entre las risas generales en dirección al director deportivo Christoph Freund, sentado a su lado: "Casi como Austria hace unos años".

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En aquella época oscura del fútbol belga, en cualquier caso, "yo era uno de los mejores jugadores de mi equipo, iba a la selección y luego perdíamos 0-2 o 0-3 en Kazajistán, Armenia o Azerbaiyán. Entonces vuelves con una sensación muy mala. Luego tienes ahí a los neerlandeses. Rafael van der Vaart y Nigel de Jong (sus entonces compañeros en el Hamburger SV, nota del editor) estaban sentados en su jacuzzi y preguntaban: '¿Qué le pasó a Bélgica?'. Y luego, por supuesto, también los alemanes. Así siempre tienes una sensación negativa. Pero entonces aprendí que solo hay que volver con buenas sensaciones".

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Vincent Kompany aventura: "Kimmich está detrás de tus pensamientos"

Finalmente, Kompany dejó entrever por qué había elegido esos giros. "Ahora sobre tu pregunta de Bischof y Kimmich, porque él está detrás de tus pensamientos, aunque no hayas dicho el nombre", aventuró Kompany dirigiéndose al reportero. Al parecer, Kompany evitó deliberadamente cualquier elogio exagerado hacia Bischof porque ya intuía que, a la inversa, podrían utilizarse en contra de Kimmich.

Conviene recordar: Kimmich decepcionó en el equipo de la DFB en la derrota contra Grecia, después tuvo que marcharse según lo previsto (en contra de su voluntad expresada públicamente) en el marco de los cambios en la convocatoria de Jürgen Klopp y luego tuvo que ver cómo Bischof y Pavlovic brillaban. La consecuencia fueron grandes debates sobre el peso de Kimmich en la selección.

Con su monólogo, Kompany sugirió indirectamente a Kimmich que se guiara por sus buenas actuaciones en esta todavía joven temporada con el FC Bayern. Y al mismo tiempo señaló que esas actuaciones también sirven de referencia para sus decisiones como entrenador del FC Bayern. "Lo importante es esto", explicó Kompany: "No he olvidado quién jugó contra el Union Berlín y lo bien que jugó. No he olvidado quién jugó contra el Bodö/Glimt y lo bien que jugó. No he olvidado quién jugó contra el Dortmund en la Supercopa y contra el Stuttgart". Siempre presente y casi siempre convincente: Joshua Kimmich.