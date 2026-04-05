Van der Vaart, muy crítico: la estrella de la Eredivisie no está a la altura de los mejores

El PSV, campeón nacional, fue, como era de esperar, el tema principal de conversación el domingo por la noche en Studio Voetbal. En la mesa, Boudewijn Zenden, Wim Kieft y Rafael van der Vaart debaten sobre quién es ahora la estrella indiscutible del equipo campeón de Eindhoven.

Boudewijn Zenden subraya que un campeonato es siempre un logro de equipo, pero destaca a algunos jugadores que han sobresalido. Según el exjugador de banda, Ivan Perisic y Jerdy Schouten, entre otros, han cuajado una gran temporada, pero es Ismael Saibari el jugador que, sobre todo, saca adelante al PSV en los momentos difíciles. Este último causó una gran impresión con dos goles y una asistencia en el partido decisivo por el título contra el FC Utrecht (victoria por 4-3).

«Se puede concluir que Saibari ha sido uno de los jugadores clave del PSV esta temporada», afirma Zenden. «Siempre te falta algo y siempre puedes seguir mejorando. Pero es un jugador que, sin duda, dará un paso adelante el próximo verano. Se lo merece».

Wim Kieft mira a Saibari con un ojo más crítico y lo considera aún demasiado irregular. «Tiene que dar un paso adelante. Cada vez piensas: “ya está ahí”, ya sea por pereza o porque no te sale, pero entonces hay que dar un paso adelante».

«Juegas muy bien al fútbol, eres fuerte, eres rápido, puedes marcar un gol», continúa Kieft hablando de Saibari. «A veces da la sensación de que piensa: “ya me va bien”. Aprovecha el momento, tienes mucho potencial».

Van der Vaart se muestra incluso algo menos entusiasta con Saibari. «Me resulta muy complicado», afirma el exjugador del Ajax. «Me ha convencido muchas veces. Te hace pensar: ahora sí que está ahí. Pero luego lo vuelvo a ver en un partido de la Champions League y pienso: hmm…»

Van der Vaart tiene serias dudas sobre el salto de Saibari a la élite absoluta. «En el Bayern de Múnich no sería titular. Me cuesta mucho decirlo. Es muy potente, pero si se va a Inglaterra... Allí todo el mundo es potente. ¿Qué le queda entonces? ¿De verdad tiene esa técnica tan buena? ¿Es realmente tan rápido? No lo creo».

Según Van der Vaart, el gran protagonista del campeonato del PSV no fue Saibari, sino Perisic. «Un líder es alguien que siempre juega bien, está en plena forma y recorre muchos metros. Y él lo hace realmente en cada partido. En la Liga de Campeones, en la liga, en la copa, tanto en defensa como en ataque. Para mí, no hay ninguna duda al respecto».