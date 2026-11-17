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Rafael van der Vaart, exestrella de la selección de Países Bajos, criticó con dureza el rendimiento de los jugadores neerlandeses tras la contundente derrota por 5-0 ante Alemania en la Liga de Naciones, al tiempo que elogió las cualidades de Frenkie de Jong, estrella del Barcelona, y aseguró que es el mejor futbolista de la selección neerlandesa.

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Van der Vaart consideró que la ausencia de De Jong en el duelo ante Alemania por problemas físicos fue muy determinante, y señaló que las cualidades del jugador del Barcelona no reciben el reconocimiento que merecen.

El exjugador neerlandés, que militó en el Real Madrid y en el Real Betis, afirmó: «A veces el rival te obliga a replegarte, pero mirad cómo caminaban los jugadores. Parecía que se habían orinado en los pantalones y que cargaban sacos de patatas a la espalda. Se les veía agotados y sin vitalidad».

Van der Vaart aprovechó, en declaraciones a la cadena NOS, para defender a Frenkie de Jong, el jugador del Barcelona que se perdió el partido de Países Bajos ante Alemania por problemas físicos, durante la etapa de Xavi Hernández al mando.

«No valoramos lo suficiente las cualidades de Frenkie. La ausencia de De Jong ha sido muy determinante y creo que sus capacidades no reciben el reconocimiento adecuado. Atrae mucho el balón hacia él y tiene una gran tranquilidad cuando tiene la pelota en los pies», declaró Van der Vaart.

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El exjugador neerlandés, de 43 años, añadió para subrayar la importancia del futbolista del Barcelona: «Quieres tener a tus mejores jugadores en el campo, y Frenkie de Jong es el mejor».

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Las declaraciones de Rafael van der Vaart refuerzan las críticas que el propio Frenkie de Jong expresó recientemente, al sentir que su rendimiento no recibe el reconocimiento suficiente, especialmente dentro del Barcelona.

«Siempre hay algo de ruido a mi alrededor, sobre todo cuando no estoy. Por una razón u otra, ocurre en verano, cuando no hay partidos, o cuando estoy lesionado», había dicho De Jong en unas declaraciones anteriores.

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Y continuó: «Ahora me siento muy bien y con mucha fuerza física. ¿Hay ruido en torno a mí? Tengo la sensación de que siempre se habla más de mí que de otros jugadores, pero quizá sea solo una impresión personal cuando hablan de mí. Son cosas sobre las que no tengo mucha influencia».

De Jong llegó al Barcelona en 2019 procedente del Ajax a cambio de 75 millones de euros.

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El neerlandés aterrizó en el Barcelona en el verano de 2019 con grandes expectativas de que liderara el centro del campo durante muchos años, gracias a su habilidad para conservar el balón, moverse bajo presión y sacarlo desde zonas defensivas, además de su gran visión de juego y su capacidad para cambiar la orientación del juego.

A lo largo de su trayectoria en el club azulgrana, De Jong ha logrado superar a varias leyendas del fútbol neerlandés que vistieron la camiseta del Barcelona, hasta convertirse en el jugador neerlandés con más partidos oficiales en la historia del club, tras alcanzar los 300 encuentros y dejar atrás a Phillip Cocu y Ronald Koeman.