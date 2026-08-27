Van der Vaart: «Ese chico del Ajax, por desgracia, se cree mucho mejor de lo que es...»

Rafael van der Vaart y Wim Kieft se muestran críticos con Jorthy Mokio tras la espectacular victoria por 5-3 del Ajax sobre el FC Sion. Los de Ámsterdam se clasificaron el jueves por la noche para la fase de liga de la Conference League, pero, según los analistas de Ziggo Sport, el equipo de Míchel Sánchez volvió a conceder demasiado espacio.

El Ajax empezó de manera excelente y se adelantó a los 33 segundos por medio de Youri Baas, pero después vio cómo el Sion golpeaba dos veces a través de Winsley Boteli. Van der Vaart volvió a ver, sobre todo en las pérdidas de balón, la misma fragilidad que, según él, suele pasarle factura al Ajax. “El Ajax juega a menudo demasiado abierto. Hoy también se vio: cuando perdían el balón, era inmediatamente muy peligroso”.

El excentrocampista considera que la ocupación de los espacios en el Ajax debe mejorar. “Todos corren metiendo el culo en el área. Todo eso tiene que mejorar”, señaló Van der Vaart, que vio cómo el Ajax acabó ampliando su ventaja con claridad gracias a los goles de Davy Klaassen, Tolu Arokodare y Oliver Edvardsen.

Kieft puso después el foco en la actuación de Mokio. El joven belga entró en la primera parte por el lesionado Youri Regeer y, tras el descanso, pasó a ocupar la posición en la que antes jugaba Klaassen. “También se ve en ese Mokio. En la segunda parte se pone en el lugar de Klaassen. ¡Qué desordenado! Hazlo simple, sin más, ¿sabes?”.

Van der Vaart cree que Mokio puede tener mucho valor precisamente si simplifica su juego. “Tengo la sensación de que, si le dices: tú eres simplemente un número seis y no das pases de más de tres metros, entonces de verdad tienes en él a un jugadorazo”.

“Solo que me temo que él se cree mucho mejor de lo que realmente es. O de lo que es en este momento, por así decirlo. Parece que quiere jugar al fútbol con soltura, pero esto ya no es fútbol juvenil, eh”.

Según el ex del Ajax, jugar en el centro del campo del Ajax exige más disciplina y sentido práctico. “Ahí simplemente tienes que ser pragmático. El Ajax no tiene ahora mismo un número 6 y él puede jugar ahí. En realidad, ahora debería ganarse un puesto en el once, en mi opinión”.