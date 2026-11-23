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Rafael van der Vaart se ha deshecho en elogios hacia Donyell Malen en Rondo, de Ziggo Sport. El analista cree que el atacante de la Roma puede llegar con el tiempo al nivel de una superestrella.

«Siempre he dicho que Malen tiene potencial para estar al nivel de Mbappé. Pero no acaba de demostrarlo», afirma Van der Vaart mientras se muestran imágenes de los cuatro goles del neerlandés contra el Parma.

«Se ve que está completamente a gusto en la Roma. Y entonces esos balones también te caen a los pies. La suerte te acompaña un poco. Pero está muy atento y da gusto verlo», dice Van der Vaart sobre el internacional neerlandés. «Es ligero de pies y rápido en los primeros metros. Espero que siga así».

«En la selección neerlandesa todavía le cuesta un poco. Creo que tiene que acabar por demostrarlo», señala el exjugador, que ve una gran diferencia entre las actuaciones de Malen en la Serie A y con la selección neerlandesa.

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Van der Vaart plantea entonces una pregunta importante: «¿Debemos hacer que todo el juego gire en torno a Malen? Porque no es delantero centro ni extremo derecho. En la Roma juega un poco como delantero con libertad. Tiene un papel libre. Y eso es difícil en la selección neerlandesa».

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«En la Roma recibe balones y puede marcar cuatro goles. Pero en los últimos partidos con la selección neerlandesa no ha recibido balones», observa a continuación Guus Hiddink. «Y así es difícil para un delantero».

Van der Vaart vuelve a tomar la palabra: «No me avergüenza decirlo. Y quizá se rían de mí por ello. Pero de verdad creo que puede alcanzar el nivel de Mbappé. Aunque Malen tiene una mentalidad un poco más relajada. Después de estos cuatro goles se toma dos partidos de descanso».

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«Y eso tiene que cambiar. Pero Malen tiene todo lo necesario para alcanzar ese nivel», insiste Van der Vaart, convencido de las cualidades del atacante de 27 años que juega en Italia.

Malen encabeza la tabla de goleadores de la Serie A con doce tantos. En parte gracias a ello, la Roma ocupa el segundo puesto, a dos puntos del líder y rival Lazio.