Van der Vaart dispara con bala contra la selección: "España es horrible, no tiene nada"

El ex jugador de Países Bajos arremete contra el grupo de Luis Enrique: "España es horrible, ojalá jugar contra ellos en octavos, no tienen nada"

España está en el ojo del huracán. El combinado nacional acumula dos empates consecutivos, está obligado a ganar a Eslovaquia para pasar a octavos y está siendo objeto de bastantes críticas por su juego y resultados en un grupo que, a priori, parecía accesible. Sin embargo, pese a que España aún puede pasar de ronda si consigue ganar a los eslovacos, las críticas para la selección se siguen multiplicando. La última llega en boca de Rafael Van de Vaart, ex jugador de la selección de Países Bajos.

Van der Vaart: "España es horrible, ojalá juguemos contra ellos"

Van der Vaart, comentarista de la Eurocopa para la cadena neerlandesa "NOS", ha arremetido contra el grupo de Luis Enrique y ha hecho una crítica descarnada hacia el nivel de España en esta Eurocopa, dando por sentado que, si los españoles pasan a octavos, serían un rival perfecto para Países Bajos. “España es horrible, horrible. Espero que juguemos contra ellos", ha comentado.

La cosa no ha quedado ahí, sino que Van der Vaart, bastante duro con el potencial de España, ha comentado también lo siguiene: "España no tiene nada. No tienen nada en ese equipo. Lo único que hacen es pasar la pelota de un lado a otro, no tienen ni a un jugador que sepa dar un pase definitivo”, expresó durante su intervención como comentarista de la Eurocopa en "NOS".

Cabe recordar que Rafal Van der Vaart, de padre neerlandés y madre española, es un viejo conocido de la afición española. Jugó en Real Madrid y Real Betis hace unos años y, por supuesto, fue uno de los futbolistas de Países Bajos que disputó y perdió la final del Mundial 2010, precisamente antes España, con el célebre gol de Andrés Iniesta en la prórroga.