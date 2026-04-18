Van der Vaart aparece de repente en pantalla en el programa «Vandaag Inside», para gran hilaridad del plató

Rafael van der Vaart apareció de sorpresa el viernes en el programa «Vandaag Inside». El exfutbolista acaparó la atención gracias a su novia, Estevana Polman, que anunció su retiro del balonmano.

Polman juega en el Rapid de Bucarest y vive con Van der Vaart en Rumanía, pero han comprado una casa en Huissen y planean regresar a los Países Bajos. «Sí, volveremos a Arnhem; lo espero con ganas».

Johan Derksen intervino para decir que suele ir a Huissen: «Mi peluquero está allí, es el mejor de los Países Bajos. Tienes que visitar a Arno». Polman respondió con ingenio: «¡Pues no iré!».

Desde el salón, Polman añade: «Raf se ha ido. Quería que saliera un momento en cámara, pero me dijo: “Me voy a la cama, no salgo nada en cámara”. Así que se ha ido con un rollo de papel higiénico bajo el brazo».

Wilfred Genee pregunta si el dormitorio está cerca. «¿Quieres que te lo enseñe? ¡A mí me da igual!», responde Polman y apunta la cámara hacia Van der Vaart.

«Yo que tú llamaría a la puerta», aconseja Genee entre risas. Van der Vaart aparece sonriendo y saluda, ante el aplauso del público.