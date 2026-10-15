René van der Gijp tiene serias dudas sobre las posibilidades de Joey Veerman en el Borussia Dortmund y de Mika Godts en el Paris Saint-Germain. El analista de Vandaag Inside cree que ambos jugadores tendrán dificultades para destacar al máximo nivel europeo.

Van der Gijp es especialmente crítico con Veerman. Según él, al exjugador del PSV le faltan cualidades para liderar a su equipo alemán.

El jueves por la noche, Van der Gijp empieza hablando en Vandaag Inside de los partidos de la Liga de Campeones del PSV y el Feyenoord. El equipo de Eindhoven perdió 1-0 ante el RB Leipzig, mientras que el Feyenoord logró una meritoria victoria por 3-2 frente al Como. «Tanto el PSV como el Feyenoord me parecieron una magnífica carta de presentación para la Liga de Campeones», afirma Van der Gijp.

«Se mire como se mire, me parece tremendamente meritorio dominar por momentos al tercero de Italia», dice Van der Gijp sobre el Feyenoord. «Y lo mismo vale para el PSV. Solo vimos una parte, pero también fueron superiores en ella. Si marcas ese penalti, no pasa absolutamente nada».

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Van der Gijp, crítico con Godts en el PSG

Después sale a relucir el importe del traspaso de Anis Hadj Moussa. Según trascendió, el Feyenoord llegó el pasado verano a un acuerdo de 42 millones de euros con el Al-Ittihad, pero el delantero finalmente se quedó en Róterdam. Van der Gijp considera que habría sido una cantidad excelente por el argelino.

«También me parece una buena cantidad, entre 42 y 45 millones de euros por Hadj Moussa, porque no creo que vaya a ser un Paris Saint-Germain. Allí ya se han vuelto a asustar con Godts. También estarán pensando: “Madre mía...”», afirma Van der Gijp.

Van der Gijp establece después una comparación con Veerman, que el pasado verano pasó del PSV al Borussia Dortmund por unos 20 o 25 millones de euros. «Lo que digo siempre lo seguiré diciendo. También vale para Veerman. El Veerman del PSV no le sirve de nada al Dortmund. Tiene que dar un paso adelante. Y no lo va a dar, porque ya es demasiado mayor para eso (casi 28 años, nota de la redacción)».

Según Van der Gijp, además, los jugadores extranjeros de los grandes clubes europeos afrontan una presión adicional. «Ahora también se ve en el Dortmund que esa gente... Mira, cuando las cosas no funcionan, se mira a los extranjeros. Son extranjeros, se paga mucho dinero por ellos. Y él no va a liderar al Dortmund. Desde luego que no».