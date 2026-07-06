Johan Derksen y René van der Gijp critican que la FIFA haya cambiado la roja a Florin Balogun por una suspensión condicional. Esperaban más solidaridad con Bélgica, rival de Estados Unidos en octavos.

Balogun había visto la roja directa por una dura entrada ante Bosnia y Herzegovina (2-0) y debía cumplir sanción frente a Bélgica. Tras una llamada de Donald Trump al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el delantero finalmente podrá jugar, lo que ha sorprendido a muchos en el mundo del fútbol.

«Todos los países de la UEFA debían haber apoyado a Bélgica. Ahora el mundo lo toma como algo normal y solo dicen que Trump está loco. Eso es muy fácil», afirma Derksen en Vandaag Inside.

«Simplemente deberían haber dicho: si tiene que ser así, nosotros ya no participamos», añade Van der Gijp. «Entonces te subes al avión y te vas. Incluso si solo Alemania e Inglaterra se hubieran pronunciado, habría sido suficiente. ¿Acaso se puede justificar esto? ¿En qué nos hemos metido?».

Derksen insiste en que es necesario enviar un mensaje fuerte a la FIFA: «Cuesta dinero, lo sé, pero los países europeos deben al menos alzar la voz».

«Si aceptas esto, pronto tendrás que aceptar todo lo que haga ese Trump. No hay ningún jefe de Estado que deba entrometerse en una competición deportiva», suspira Derksen, que entiende que la selección belga no puede retirarse sin más.

«No se puede pedir a un país que se retire de un torneo, pero, como mínimo, hay que hacer oír nuestra voz», concluye Derksen.