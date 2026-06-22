Van der Gijp, totalmente desconcertado por la decisión de Cruijff en el Ajax

La despedida de Óscar García por parte del Ajax ha sorprendido en el programa «Vandaag Inside Oranje». René van der Gijp, en especial, se muestra atónito por la decisión del director técnico, Jordi Cruijff.

«René, ¿te parece normal que al entrenador español con el que tanto soñaba Cruijff ya le hayan echado otra vez?», pregunta Johan Derksen. «Creo que el nuevo técnico quiere traer a su propio cuerpo técnico».

«Johan, ¿cómo es posible?», responde un sorprendido Van der Gijp. «Contrataron a García hace meses para impulsar la cantera. Querían que los jóvenes ganaran y lucharan, y él era el hombre ideal. Ahora lo echan y no le encuentro sentido».

Derksen critica la directiva del Ajax: «No creo en ese enfoque español. Es una locura nombrar un director técnico con contactos solo en España. Ahora el club está lleno de españoles. ¿Qué sentido tiene?».

Cruijff impulsó recientemente el nombramiento de Míchel como nuevo entrenador del Ajax. El técnico, procedente del descendido Girona, firmó en el Johan Cruijff ArenA hasta mediados de 2028.

Mientras tanto, García ya fichó por el Pogoń Szczecin de Polonia, que terminó noveno la temporada pasada.