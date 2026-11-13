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René van der Gijp no entiende las conversaciones entre el PSV y Kevin De Bruyne. Según el analista de Vandaag Inside el centrocampista de 35 años del Nápoles ya no está en su mejor momento.

«Es un jugador especial. Pero se dejó todas sus fuerzas en el Manchester City», afirma Van der Gijp al comentar la noticia de que De Bruyne podría llegar a la Vriendenloterij Eredivisie.

«Al otro le va bien. Al del bloque del Este, Perisic», interviene Johan Derksen. «Le va realmente bien».

El especialista en marketing deportivo Chris Woerts discrepa de Van der Gijp. «De Bruyne tiene 35 años. Todavía puede rendir en el PSV. Ahora gana 11,5 millones en el Nápoles».

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«En la liga neerlandesa, esos buenos jugadores todavía pueden rendir. En una liga seria ya no pueden mantener ese nivel», añade Derksen al debate sobre De Bruyne y el PSV.

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El jueves por la mañana, los periódicos neerlandeses estaban repletos de noticias sobre De Bruyne, después de que el periodista italiano Nicolo Schira diera a conocer la información desde Italia a primera hora.

Tras el Turquía-Bélgica (1-2) de la Liga de Naciones, en el que De Bruyne marcó un gol, le preguntaron por el interés. «Cuando me levanté esta mañana, vi que mucha gente me había enviado mensajes».

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«Ahora mismo estoy aquí y me limito a hacer mi trabajo. Estoy haciendo una buena temporada y me alegra estar en forma para ayudar al equipo y poder jugar partidos», concluyó. «Lo que tenga que venir, vendrá».

De Bruyne tiene contrato con el Nápoles hasta mediados de 2027, con opción a una temporada más. Transfermarkt estima su valor actual en ocho millones de euros.