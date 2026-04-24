Van der Gijp se muestra muy escéptico ante una posible convocatoria para la selección holandesa

Hugo Borst ha relacionado recientemente a Bryan Linssen con la selección holandesa. René van der Gijp no lo ve como una buena idea y lo deja claro a su manera en el podcast KieftJansenEgmondGijp.

El presentador Michel van Egmond le pregunta si debería ir al próximo Mundial y, sin pensarlo, responde con humor.

«Yo me llevaría a Bryan Linssen, pero solo para que cuide al labrador, el perro de asistencia que seguro sacarán del refugio», afirma entre risas.

«Para que lo acaricie, lo pasee, lo lave, lo peine, le dé de comer y beber. Para eso sí lo llevaría», añade con sarcasmo el analista de Dordrecht.

Borst lo elogió en el Algemeen Dagblad y afirmó que, pese a ser más bajo, aporta más en el juego aéreo que Wout Weghorst, delantero del Ajax.

Linssen bromeó en ESPN sobre una posible llamada del seleccionador Ronald Koeman: «Creo que el Mundial coincide con mis vacaciones, así que no es lo ideal. Casualmente, la semana pasada contraté un seguro de cancelación, pero no sé si cubre eso. Voy a reservar pronto, eso sí».