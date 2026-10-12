Van der Gijp se llevó un gran susto con Wouter Goes en el minuto 13 del Feyenoord-AZ

René van der Gijp observó con asombro el sábado una acción de Wouter Goes. El colaborador habitual de KieftJansenEgmondGijp vio cómo el defensa del AZ era superado en velocidad en el tempranero gol que abrió el marcador para el Feyenoord, que ganó 2-0.

En el 1-0 de Nacho Ferri, Goes cabeceó contra el delantero del Feyenoord un balón largo enviado desde atrás. Después perdió la carrera con Ferri y vio cómo el equipo local se adelantaba.

«Me sorprendió mucho la forma en que dejaron atrás a Goes», comienza Van der Gijp su análisis del defensa del AZ. Su compañero de tertulia Wim Kieft señala que Goes tuvo que girarse. «Pero corrió quince metros detrás de él», replica el analista de Dordrecht.

«Pensaba que Goes era más rápido. Me digo a mí mismo: si un delantero que no es de los más rápidos te deja atrás, resulta un poco doloroso», recuerda Van der Gijp sobre la desafortunada acción de Goes en De Kuip.

«También es una ingenuidad. Un balón así tienes que cabecearlo con fuerza hacia atrás, ¿no?», se pregunta Kieft. «Si eres el último defensa. Así que no fue nada fácil».

Goes provocó un altercado tras una dura entrada a Oussama Targhalline. En el incidente agarró del cuello a Luciano Valente. Unos minutos después, el jugador del AZ vio la tarjeta amarilla por una falta sobre ese mismo Valente.

El defensa fue perdonado por Danny Makkelie en el tiempo añadido. Goes entró con dureza a Targhalline, pero no recibió una segunda tarjeta amarilla.