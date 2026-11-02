René van der Gijp se sorprende a veces por el nivel de la Vriendenloterij Eredivisie. Por eso, el analista de Dordrecht espera que los clubes neerlandeses rindan bien en Europa y den así cierto prestigio al fútbol de Países Bajos.

«Es importante que el PSV y el Feyenoord lo hagan bien en la Liga de Campeones», afirma Van der Gijp este lunes en KieftJansenEgmondGijp. «Porque el nivel de la liga está cayendo tanto que los ojeadores regresan a sus clubes y dicen: “Esto no tiene ningún sentido”».

«Y eso también se ve en resultados como el 9-0», señala Van der Gijp en referencia a la victoria por 0-9 del FC Twente ante el Excelsior el domingo. «Todo eso está muy bien. Pero quienes leen ese resultado dicen: “¿Qué está pasando con la liga neerlandesa?”».

El exdelantero prosigue: «Eso solo se puede disimular con la Liga de Campeones. Que en Italia digan que el Feyenoord fue superior al Como. Y que el PSV gane al FC Porto. Que los periódicos portugueses escriban que en Países Bajos se juega bien al fútbol».

«Pero, si eso también desaparece, verás que dejarán de llegar las grandes cantidades de 40 o 45 millones de euros. La gente dirá: “¿Qué mérito tiene superar al lateral izquierdo del Fortuna Sittard?”», advierte Van der Gijp sobre la posibilidad de que lleguen tiempos peores para el fútbol neerlandés en el plano económico.

«Al Ajax, claro, le compraron a sus jugadores por aquella semifinal de la Liga de Campeones», concluye Van der Gijp su análisis con una referencia a 2019, cuando Frenkie de Jong y Matthijs de Ligt fueron vendidos por decenas de millones tras un año exitoso en Europa.

Wim Kieft interviene en la discusión. «El Ajax siempre ha vivido de su cantera. Y ahora vuelven a surgir algunos chicos. Ouazane se está convirtiendo en un buen jugador. Mokio lo está haciendo bien. Y Godts era un buen jugador».