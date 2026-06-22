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Frenkie de JongImago
Rian Rosendaal

Traducido por

Van der Gijp, gran admirador de De Jong: «Pero esos dos lo hacían tres veces por semana»

Holanda
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René van der Gijp y Johan Derksen comentarán este lunes en «Vandaag Inside Oranje» el papel de Frenkie de Jong en la selección holandesa. Adoran al centrocampista, pero también le hacen algunas críticas.

«A menudo nos hemos dicho: lo de sábado no es normal, pero ¿es su nivel habitual? Porque no siempre lo alcanza», afirma Van der Gijp, poco impresionado por De Jong en el Barça y la selección. «Iniesta y Xavi sí lo hacían tres veces por semana; llegaban a un nivel altísimo», añade.

Quizá no siempre esté en forma o tenga molestias físicas. No lo sé», añade el analista de Dordrecht. 

«Es un futbolista fantástico. Cuando tiene el balón, nadie le llega. Pero debe jugar entre 20 y 30 metros más adelante, en una zona segura», aconseja Derksen al seleccionador Ronald Koeman.

«Ya lo hemos visto hacer eso en algunos partidos, incluso entrando al área», recuerda Van der Gijp. «Decíamos: ¿has visto a Frenkie contra el Atlético? Esto no es normal».

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«Siempre tengo la sensación de que puede rendir mucho mejor», concluye Derksen.

Van der Gijp concluye: «No creo que pueda hacerlo cada semana».

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