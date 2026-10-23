René van der Gijp disfrutó el jueves por la noche del juego del Ajax en la victoria por 2-0 ante el Atalanta en la Conference League. El analista de Vandaag Inside está especialmente entusiasmado con el experimentado eje que tendrá el equipo de Ámsterdam con Marc-André ter Stegen, Daley Blind, Julian Brandt y Tolu Arokodare. Según Van der Gijp, el Ajax puede completar muy bien ese grupo con jóvenes talentos de su cantera.

El Ajax consiguió el jueves su primera victoria en la Conference League, después de haber perdido 2-1 ante el Hajduk Split una semana antes. Van der Gijp sí disfrutó del juego del Ajax, según contó el viernes por la noche en Vandaag Inside. «Tengo que ser muy sincero, Wilfred: vi la primera parte. Por momentos fue un fútbol realmente bonito, realmente bonito», afirmó el exdelantero.

«También me gusta lo que tendrán dentro de poco con Ter Stegen, Blind, Brandt, Tolu y quizá alguno más», enumeró. «Y el resto hay que completarlo con chicos de la cantera».

Van der Gijp está especialmente impresionado con Ouazane, que entró desde el banquillo y marcó el 2-0 con un potente disparo desde la banda izquierda que golpeó la parte inferior del larguero. «Es un disparo magnífico. Se puede decir que el portero debería haberlo parado, pero vamos», señaló Van der Gijp.

«Si tienes a un jugador así (como Ouazane, nota de la redacción), como entrenador también estás un poco obligado a conseguir que, a finales de año, alguien ofrezca 45 millones de euros por él, ¿no?».

También salió a relucir la evolución de Tolu, después de que el delantero volviera a marcar ante el Atalanta. Johan Derksen se preguntó por qué el atacante fracasó en Inglaterra, a lo que Van der Gijp respondió recordando sus grandes actuaciones en el Racing Genk y su fichaje por el Wolverhampton Wanderers. «Llegas a un club que lucha por evitar el descenso, pero ¿cuántas oportunidades tienes en un mes? ¿Dos? A mí no me parece malo».