La discusión entre Sem Steijn y Anis Hadj Moussa tras la derrota del Feyenoord por 1-0 ante el Real Betis genera debate en la mesa de Vandaag Inside. René van der Gijp y Martijn Krabbendam comprenden la frustración de Steijn, pero también consideran que el comportamiento de Hadj Moussa forma parte de su manera de jugar.

El Feyenoord cayó el jueves por la noche por 1-0 ante el Real Betis, que se impuso gracias a un penalti transformado por Isco. Tras el pitido final, Steijn y Hadj Moussa se enzarzaron en una discusión y hubo que separar a los dos compañeros. El entrenador Giovanni van Bronckhorst no quiso dar más importancia de la necesaria a la situación y señaló que este tipo de roces son habituales en el fútbol de élite.

Krabbendam coincide con esas palabras y no entiende tanto revuelo por el incidente. «He visto peleas de verdad en el Feyenoord, como una entre Bruno Martins Indi y Graziano Pellè. Ahora Hadj Moussa no da un pase, aunque Steijn está libre, y parece que Van Bronckhorst tiene que hacer casi de mediador», afirma el periodista de Voetbal International, que considera que los jugadores pueden decirse las verdades a la cara.

A Van der Gijp le sorprende sobre todo que Steijn se enfade tanto por la falta de visión de juego de Hadj Moussa. «Si hay alguien en el Feyenoord de quien puedes esperar que no dé el pase, es él», sostiene el analista. Wilfred Genee se pregunta entonces por qué discutir por eso. Según Johan Derksen, el comportamiento del argelino tiene una explicación sencilla: «Está obsesionado con meterse hacia dentro y disparar con la izquierda».

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Van der Gijp también subraya que Hadj Moussa apenas presta atención a sus compañeros cuando inicia una jugada individual. «Recorta otra vez, recorta otra vez, vuelve a girarse. Tampoco mira. No creo que lo haya visto», dice el exdelantero, quien sostiene que el extremo está centrado principalmente en el rival que tiene delante. Krabbendam señala, sin embargo, la otra cara de la moneda: «Eso también hace que sea el jugador que es. Para un entrenador es un jugador difícil, porque al mismo tiempo decide partidos».

Aun así, Krabbendam también entiende perfectamente que Steijn se irrite con las acciones de su compañero. «Contra el Telstar también estuvo completamente libre dos veces. Bastaba con dársela al lado, pero no se la pasa», cuenta el periodista que sigue al Feyenoord, aunque subraya que Hadj Moussa suele marcar la diferencia gracias a sus cualidades individuales.

Según Van der Gijp, la situación de Steijn en el Feyenoord influye en su estado de ánimo. «Creo que Steijn también está un poco alterado. Tenía expectativas muy altas tras su fichaje y no se han cumplido», afirma el analista. Krabbendam considera llamativa la evolución negativa del centrocampista, porque Steijn había sido capitán del Feyenoord y jugó con la selección de Países Bajos contra Lituania en septiembre del año pasado.