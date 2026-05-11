Van der Gijp es muy crítico con las opciones de un país en el Mundial

Este lunes, en KieftJansenEgmondGijp, René van der Gijp, analista residente en Dordrecht, afirmó que la selección de Curaçao no tiene posibilidades en el próximo Mundial.

«Que Curaçao vaya al Mundial es un milagro», afirma a pocas semanas del inicio de la fase final en Estados Unidos, Canadá y México. «Tan grande como que Holanda lo gane».

“Eso sería un milagro”, repite el exdelantero del PSV y de la selección holandesa. “Es un país pequeño con jugadores muy por debajo de España, Francia, Alemania, Inglaterra, Argentina o Brasil”, añade. Por eso tampoco le da muchas opciones al equipo de Ronald Koeman.

Luego vuelve a hablar de Curaçao: «Dick Advocaat ya dejó huella, pero deben tener claro que el Mundial debe ser una fiesta. Si pierden 7-0 ante Alemania, pongan una canción alegre y salgan a bailar; hagan la polonaise. Quizá nunca más vuelvan a un Mundial, ni siquiera con la selección femenina».

«Para Fred Rutten se ha convertido en una causa perdida ahora», interviene Wim Kieft, igualmente escéptico. «Con todo ese rollo y esas tonterías. Que no te quieren y que quieren que vuelva Advocaat. Simplemente lo has gestionado mal. Y tampoco es justo para Rutten».

De hecho, Tubantia informó el lunes que Rutten renunció de inmediato como seleccionador, pues, a sus 63 años, concluyó que la agitación por el posible regreso de Advocaat le impide trabajar de forma productiva.

Curaçao debutará en el Mundial el 14 de junio en Houston ante Alemania, luego enfrentará a Ecuador el 21 y a Costa de Marfil el 25.