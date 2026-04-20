Van der Gijp, consternado por el entrenador holandés: «Es bastante triste de ver»

René van der Gijp mostró su preocupación por Arne Slot en el podcast «KieftJansenEgmondGijp». El analista de Dordrecht cree que el técnico del Liverpool sufre mucha presión y, por eso, ocurren situaciones extrañas.

«Si Slot entra al campo en un partido de la Champions para despejar un balón, como club te preguntas: “¿Va todo bien? ¿Debemos quitarle presión?”». En lugar de apretarlo, a veces ve a un Slot estresado en la banda: «Es triste de ver».

«Pero la presión no viene del club, sino de los medios y del público», matiza el presentador Michel van Egmond. «¿Quién puede hacer algo al respecto? Nadie».

«Dentro del club podrían decir: habíamos previsto que Isak marcaría 40 goles y solo ha hecho dos; además, Diogo Jota falleció en la pretemporada. En principio, este año nos sale todo mal, mientras que el pasado nos salió bien». A Van der Gijp le hubiera gustado que el Liverpool emitiera un comunicado claro sobre esta decepcionante temporada.

Rob Jansen interviene: «En un club de este nivel nadie está por encima del entrenador para decir eso. En la Premier, con Arteta o Guardiola, solo habla el técnico ante los medios; ni el director ejecutivo ni el general se pronuncian. El entrenador no lo acepta».

“Si yo dirigiera al Manchester City y tuviera un entrenador que se rascara hasta sangrar durante un partido, me sentaría con él y le diría: ‘Has cruzado la línea’”, concluye Van der Gijp recordando un incidente de la temporada pasada.