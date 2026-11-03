Van Bronckhorst sorprende con un nombre en la defensa del Feyenoord

El Feyenoord afronta un gran duelo de Champions League: el Inter visita De Kuip. El entrenador Giovanni van Bronckhorst ha anunciado la alineación para el encuentro europeo, que comienza a las 21:00 en De Kuip.

Tjark Ernst defenderá la portería el martes ante el gigante italiano. Givairo Read, por la derecha, y Javi López, por la izquierda, serán los laterales del Feyenoord. Thijs Kraaijeveld y Mika Mármol formarán la pareja de centrales del equipo de Róterdam. Tsuyoshi Watanabe estará, por tanto, en el banquillo del conjunto local, mientras que Jerry St. Juste se perderá el partido por lesión.

Van Bronckhorst mantiene sus opciones habituales en el centro del campo. Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline y Gjivai Zechiël, más adelantado, volverán a ser titulares en esa línea.

Tampoco hay sorpresas en el ataque. Anis Hadj Moussa partirá, como de costumbre, desde la derecha, con Luciano Valente en la banda izquierda. Nacho Ferri será la referencia más adelantada ante los astutos defensas del Inter.

El Feyenoord dejó escapar dos puntos valiosos el sábado ante el Fortuna, que rescató un empate en los minutos finales: 1-1. El Inter también sufrió un revés en la lucha por el título de la Serie A al perder por 3-1 el siempre intenso derbi ante el AC Milan.

Alineación del Feyenoord: Ernst; Read, Kraaijeveld, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente

Alineación del Inter: Martínez; Bisseck, Akanji, Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinksi, Dimarco; Esposito, Thuram.